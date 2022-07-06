Elkızı'nın Zeliha'sı Sedef Avcı mavi bikinisiyle güneşlenirken poz verdi!

Ekranların tanınan simalarından biri olan Sedef Avcı sıcak havaların gelmesiyle soluğu serin sularda aldı. Instagram'da 1.3 milyon takipçisi bulunan Avcı, güneşlenirken pozunu paylaştı.

BİKİNİLİ PAYLAŞIM YAPTI

1997 yılından beri dönem dönem ekranlarda boy gösteren 40 yaşındaki Sedef Avcı sosyal medya pozuyla adından söz ettirdi.

Mavi bikinisiyle poz veren isim, düzgün fiziğiyle de dikkatleri üzerine çekti.

Yıllarca birçok ekran önü projesi ile adından söz ettiren Sedef Avcı, kendisi gibi oyuncu olan Kıvanç Kasabalı ile 2005'te hayatını birleştirdi.

İkilinin bu evlilikten Can adında çocukları bulunuyor.

Sedef Avcı sosyal medyada ailesiyle paylaşım yapmayı ihmal etmiyor.





