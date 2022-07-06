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  4. Elkızı'nın Zeliha'sı Sedef Avcı mavi bikinisiyle güneşlenirken poz verdi!

Elkızı'nın Zeliha'sı Sedef Avcı mavi bikinisiyle güneşlenirken poz verdi!

06.07.2022 19:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Menekşe ile Halil, Yaprak Dökümü, Ezel, Arka Sokaklar gibi popüler yapımlarda rol alan Sedef Avcı son olarak Elkızı dizisinde Zeliha Bozdağlı rolünü canlandırmıştı. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Avcı, bikinili paylaşım yaptı.

Elkızı'nın Zeliha'sı Sedef Avcı mavi bikinisiyle güneşlenirken poz verdi!

Ekranların tanınan simalarından biri olan Sedef Avcı sıcak havaların gelmesiyle soluğu serin sularda aldı. Instagram'da 1.3 milyon takipçisi bulunan Avcı, güneşlenirken pozunu paylaştı.

BİKİNİLİ PAYLAŞIM YAPTI

1997 yılından beri dönem dönem ekranlarda boy gösteren 40 yaşındaki Sedef Avcı sosyal medya pozuyla adından söz ettirdi.

Elkızı'nın Zeliha'sı Sedef Avcı mavi binikinisyle güneşlenirken poz verdi!

Mavi bikinisiyle poz veren isim, düzgün fiziğiyle de dikkatleri üzerine çekti.

Elkızı'nın Zeliha'sı Sedef Avcı mavi binikinisyle güneşlenirken poz verdi!

Yıllarca birçok ekran önü projesi ile adından söz ettiren Sedef Avcı, kendisi gibi oyuncu olan Kıvanç Kasabalı ile 2005'te hayatını birleştirdi.

Elkızı'nın Zeliha'sı Sedef Avcı mavi binikinisyle güneşlenirken poz verdi!

İkilinin bu evlilikten Can adında çocukları bulunuyor.

Elkızı'nın Zeliha'sı Sedef Avcı mavi binikinisyle güneşlenirken poz verdi!

Sedef Avcı sosyal medyada ailesiyle paylaşım yapmayı ihmal etmiyor.

Elkızı'nın Zeliha'sı Sedef Avcı mavi bikinisiyle güneşlenirken poz verdi!

Elkızı'nın Zeliha'sı Sedef Avcı mavi bikinisiyle güneşlenirken poz verdi!

Elkızı'nın Zeliha'sı Sedef Avcı mavi binikinisyle güneşlenirken poz verdi!

Elkızı'nın Zeliha'sı Sedef Avcı mavi binikinisyle güneşlenirken poz verdi!

Elkızı'nın Zeliha'sı Sedef Avcı mavi binikinisyle güneşlenirken poz verdi!

Elkızı'nın Zeliha'sı Sedef Avcı mavi binikinisyle güneşlenirken poz verdi!

Elkızı'nın Zeliha'sı Sedef Avcı mavi binikinisyle güneşlenirken poz verdi!

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Anahtar Kelimeler:
Sedef Avcı elkızı
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