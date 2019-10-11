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Elle meme muayenesi şart

SAĞLIK HABERLERİ  | 11.10.2019 14:53 | Son Güncelleme

Meme kanserinde erken teşhisin önemine dikkat çeken Genel Cerrahi Uzmanı Doç.

Elle meme muayenesi şart

Meme kanserinde erken teşhisin önemine dikkat çeken Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. İlhan Karabıçak, “Tüm kadınlar 20 yaşından sonra kendi kendilerine meme muayenesi yapmalıdır. 30’lu yaşlara doğru üç yılda bir, 40 yaşından sonra ise her yıl genel cerrahi uzmanına meme muayenesi için başvurmaları gerekir” dedi.
Her 8 kadından 1’inde görülen meme kanseri, kadınlardaki en sık görülen kanser türü olmasının yanı sıra zaman zaman erken belirti vermemesiyle de biliniyor. Erken tanı konulduğunda tedavi edilebilir bir hastalık olan meme kanseri hakkında bilgiler veren VM Medical Park Samsun Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. İlhan Karabıçak, tüm kadınların 20 yaşından sonra her ay kendi kendine elle meme muayenesi yapması gerektiğini söyledi.

Şekil bozukluğu ve akıntıya dikkat
Memesinde kitle, şekil bozukluğu, meme cildinde çekinti, meme başından akıntı gibi yeni gelişen herhangi bir değişiklik durumunda hastaların genel cerrahi uzmanları tarafından muayene edilmesi gerektiğini ifade eden Doç. Dr. Karabıçak, “Tüm kadınlar 20 yaşından sonra kendi kendilerine meme muayenesi yapmalıdırlar. Ayrıca 30’lu yaşlara doğru genel cerrahi uzmanları tarafından üç yılda bir meme muayenesine gelmelidirler. 40 yaşından sonra ise bütün kadınların her yıl genel cerrahi uzmanına meme muayenesi için başvurmaları gerekir” diye konuştu.

Memedeki kitle fark edilmeden lenf bezine sıçrayabilir
Meme kanserinin çok erken evrede belirti vermeyebileceğinin altını çizen Dr. Karabıçak, “Erken evredeki meme kanseri olan hastalar cerrahi tedavi ile hastalıktan tamamen kurtulabilirler. Bu durum erken tanı ve düzenli kanser taramasının önemini göstermektedir. Ele gelen ağrısız kitle, klinik bulgular arasında en sık görülenidir. Daha az görülen şikayet ve bulgular arasında memede ağrı, şişkinlik, meme cildinde veya meme başında çekinti, meme cildinde kalınlaşma, meme başından kanlı akıntı, meme başında pullaşma tarzında cilt lezyonu oluşması görülebilir. Bazen de memedeki kitle fark edilmeden koltuk altındaki lenf bezlerine hastalığın sıçraması nedeniyle, ilk bulgu büyümüş koltuk altı lenf bezleri olabilir” şeklinde konuştu.

Tarama yöntemleri ile erken teşhis mümkün
Doç. Dr. Karabıçak, meme kanseri tanısının nasıl konulacağını ise şöyle anlattı:
“Meme kanseri hiçbir şikayeti olmayan veya ele gelen kitlesi olmayan kişilerde tarama yöntemleri ile saptanabilir. Cerrahi tedaviden en çok yarar gören hastalar tarama yöntemleri ile erken aşamada saptanan hastalardır. Tarama yöntemi olarak 40 yaşından küçük kişilerde meme ultrasonu, 40 yaşından büyük kimselerde ise meme ultrasonu ve mamografi kullanılmaktadır. Gerekmesi durumunda hastalara meme MR’ı da çekilebilir.”

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