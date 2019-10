Elle meme muayenesi şart

Meme kanserinde erken teşhisin önemine dikkat çeken Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. İlhan Karabıçak, “Tüm kadınlar 20 yaşından sonra kendi kendilerine meme muayenesi yapmalıdır. 30’lu yaşlara doğru üç yılda bir, 40 yaşından sonra ise her yıl genel cerrahi uzmanına meme muayenesi için başvurmaları gerekir” dedi.

Her 8 kadından 1’inde görülen meme kanseri, kadınlardaki en sık görülen kanser türü olmasının yanı sıra zaman zaman erken belirti vermemesiyle de biliniyor. Erken tanı konulduğunda tedavi edilebilir bir hastalık olan meme kanseri hakkında bilgiler veren VM Medical Park Samsun Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. İlhan Karabıçak, tüm kadınların 20 yaşından sonra her ay kendi kendine elle meme muayenesi yapması gerektiğini söyledi.

Şekil bozukluğu ve akıntıya dikkat

Memesinde kitle, şekil bozukluğu, meme cildinde çekinti, meme başından akıntı gibi yeni gelişen herhangi bir değişiklik durumunda hastaların genel cerrahi uzmanları tarafından muayene edilmesi gerektiğini ifade eden Doç. Dr. Karabıçak, “Tüm kadınlar 20 yaşından sonra kendi kendilerine meme muayenesi yapmalıdırlar. Ayrıca 30’lu yaşlara doğru genel cerrahi uzmanları tarafından üç yılda bir meme muayenesine gelmelidirler. 40 yaşından sonra ise bütün kadınların her yıl genel cerrahi uzmanına meme muayenesi için başvurmaları gerekir” diye konuştu.