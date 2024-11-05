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  4. Murat Övüç başörtü taktınca olay oldu! Fiyatı ise 'Yok artık' dedirtti...

Murat Övüç başörtü taktınca olay oldu! Fiyatı ise 'Yok artık' dedirtti...

05.11.2024 11:53
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Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
05.11.2024 11:53
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Uzun yıllardır yaptığı açıklamaları ve tarzıyla hayatımızda yer alan Murat Övüç, ilginç hallerine bir yenisini daha ekledi. Murat Övüç, çok pahalı olduğunu söylediği başörtüsünü takıp video paylaştı.

Konuşma tarzı, abartılı makyajları ve kombinleriyle tüm gözleri üzerine çekmeyi başaran Murat Övüç, fenomenken şarkıcılığa adım atmıştı. Kadınlar matinesinde sevenleriyle buluşan Övüç, zaman zaman yaptığı tepki çeken açıklamalarla da gündem oluyordu.

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Geçtiğimiz günlerde kadınları hedef aldığı sözleri tepki çekmişti. Övüç, "Yalan mı? Yok! Temiz, ellenmemiş, koklanmamış, gonca kız yok. Hepsi açmış! Kat kat kat açmış. Yaprakları dökülüyor. Sonra artık bir yaprağı kalıyor, bir tane kör topal buluyorlar kendine. Ah be yavrum! Akıllı olun, sakın" demişti.

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BAŞÖRTÜLÜ HALİNİ PAYLAŞTI!

Bu skandal açıklamasının ardından da Murat Övüç, çok pahalı olduğunu söylediği bir başörtüyle takipçilerinin karşısına çıktı. Başörtüsünü takan Övüç, "Ne yapsam yakışıyor. Yalnız bu şal 2 milyon TL ona göre." diyerek kahkahayı bastı. "Bunu da bana tesettürlü bir ablam hediye etmişti. Çok zenginler ama. Ona koyar mı 2 Milyon..." dedi.

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Murat Övüç
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