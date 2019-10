Ellerdeki gizli tehlikeye dikkat

Bakteri ve virüslerin en temel geçiş yolunun el teması ile olduğunu söyleyen Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Utku Kavruk, “Ellerin sık sık ılık su ve sabunla yıkanması, çatlak ve sıyrıkların oluşmasının engellenmesi, tırnakların kısa ve temiz olması, bulaşıcı hastalıkların artmasını ve yayılmasını önlemenin en etkili yoludur” dedi.

Doğru el yıkamak, günümüzde en önemli sağlık tedbirleri arasında geliyor. Grip, soğuk algınlığı ve nezle virüsleri hatta elde küçük bir yara olduğunda hepatit B virüsü gibi çok sayıda virüs, elden kolaylıkla bulaşabiliyor. El hijyeninin önemi konusunda açıklamalarda bulunan VM Medical Park Samsun Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Utku Kavruk, dokunduğumuz her şeyde çok sayıda mikroorganizma bulunduğunu vurgulayarak, “Ellerimiz günlük hayat içinde, çevreyle her türlü ilişkimizi sağlayan, bu nedenle de en çok mikroorganizma barındıran organımızdır. Ellerimiz yoluyla her yere taşınan bu mikroorganizmalar basit soğuk algınlığından, ciddi hastalıklara kadar birçok istenmeyen duruma neden olabilir” uyarılarında bulundu.