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Ellere masaj yaparak vücut ağrılarından kurtulun! Baş parmak mideyi...

SAĞLIK HABERLERİ  | 20.07.2020 14:01 | Son Güncelleme

Asırlık Japon tekniği Jin Shin Jyutsu, sadece elleri kullanarak ağrıları dindirmeye ve vücutta bir denge yaratmaya yardımcı olur. Hem beden hem de zihin üzerinde şifa etkisi yaratan bu teknik, uzun yıllardan bu yana biliniyor. Peki, Jin Shin Jyutsu ile ağrılardan nasıl kurtulabilirsiniz? Detayları sizler için derledik!

Ellere masaj yaparak vücut ağrılarından kurtulun! Baş parmak mideyi...

Bebekler rahatlamaya ihtiyaç duydukları zaman başparmaklarını emerler. Politikacılar konuşurken sakin kalabilmek için ellerini bedenlerine yakın tutarlar. Yürüyüş sırasında insanlar daha güvenli ve sağlam adım atabilmek için ellerini yumruk yaparlar. Hepsi farkında olmasalar da parmak egzersizine dayanan eski bir fizyo-felsefe olan Jin Shin Jyutsu formüllerini kullanır. Bu formüller, ağrıları iyileştirmek dışında vücudun enerjisini stabilize eder.

JİN SHİN JYUTSU NEDİR?

Jin Shin Jyutsu, vücudu yumuşak bir dokunuşla uyum haline getiren eski bir şifa sanatı. Bu yöntemde, vücudun daha uyumlu bir duruma erişmesi amacıyla, enerji akışını dengelemek için bazı bölgelere dokunuşlar yapılır. Jin Shin Jyutsu hastanın bedenine, zihnine ve ruhuna hitap eder. Vücut dengeye ulaştığında, doğuştan gelen iyileşme yeteneği desteklenmiş olur.

İçgüdüsel olarak insanlar kendilerini rahatlatmak için ellerini vücutlarına yerleştirir. Örneğin, yanlışlıkla bir nesneye çarptığınızda otomatik olarak o yaralı alanı tutmak istersiniz. Aynı şekilde beliniz ya da başınız ağrıdığında bunu hafifletmek için gerginlik alanlarını tutarsınız.

Jin Shin Jyutsu, 3000 yıldan bu yana bilinen bir şifa sanatı ve vücudun belirli noktalarına hafif parmak basıncı yaparak uygulanan bir terapi yöntemi. Bu yöntem, hastalık veya ağrı nedeniyle engellenebilecek enerji akışını vücuda geri yükler. Akut veya kronik ağrıyı hafifletmek, bağışıklık fonksiyonunu arttırmak, yorgunluğu gidermek, stresi azaltmak ve sindirimi iyileştirmek gibi çeşitli durumlar için fayda sağlar.

JİN SHİN JYUTSU NASIL UYGULANIR?

Korku, öfke, üzüntü veya ağrı gibi durumlar Jin Shin Jyutsu ile hızlı bir şekilde dengelenir. Bunun için kısa bir süre alıştırma yapmanız yeterli. Öncelikle rahat hissettiğiniz el ile başlamalısınız. Temel Jin Shin Jyutsu egzersizleri için hangi parmağın hangi rahatsızlığa iyi geldiğini bilmelisiniz.

Baş parmak: Dalak ve mide rahatsızlıkları, depresyon, gerginlik, stres, baş ağrısı, cilt problemleri
İşaret parmağı: Mesane ve böbrek rahatsızlıkları, korku, ağız ve diş problemleri, sindirim sorunu, sırt ağrısı
Orta parmak: Karaciğer ve kalın bağırsak problemleri, baş ağrısı, yorgunluk, adet sancısı, kan dolaşım problemleri, kızgınlık, negatif düşünceler
Yüzük parmağı: Kalın bağırsak ve akciğer rahatsızlıkları, anksiyete, endişe, solunum ve sindirim problemleri
Serçe parmak: İnce bağırsak ve kalp rahatsızlıkları, boğaz ağrısı, mide şişkinliği, güvensizlik

Uygulama:

Rahatsızlığınıza göre ilgili parmağınızı sıkı bir şekilde tutun.
Derin nefes alıp verin. Bu aşamada parmağınızdaki etkiyi bütün bedeninizde hissetmeye çalışın. Ortalama 5 dakika parmağınızı tutun.
Enerjinizi dengelemek için bütün parmaklarınıza işlemi uygulayın.
Sabah ve akşam aynı teknikleri uygulayabilirsiniz.

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