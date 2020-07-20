Ellere masaj yaparak vücut ağrılarından kurtulun! Baş parmak mideyi...

Bebekler rahatlamaya ihtiyaç duydukları zaman başparmaklarını emerler. Politikacılar konuşurken sakin kalabilmek için ellerini bedenlerine yakın tutarlar. Yürüyüş sırasında insanlar daha güvenli ve sağlam adım atabilmek için ellerini yumruk yaparlar. Hepsi farkında olmasalar da parmak egzersizine dayanan eski bir fizyo-felsefe olan Jin Shin Jyutsu formüllerini kullanır. Bu formüller, ağrıları iyileştirmek dışında vücudun enerjisini stabilize eder.

JİN SHİN JYUTSU NEDİR?

Jin Shin Jyutsu, vücudu yumuşak bir dokunuşla uyum haline getiren eski bir şifa sanatı. Bu yöntemde, vücudun daha uyumlu bir duruma erişmesi amacıyla, enerji akışını dengelemek için bazı bölgelere dokunuşlar yapılır. Jin Shin Jyutsu hastanın bedenine, zihnine ve ruhuna hitap eder. Vücut dengeye ulaştığında, doğuştan gelen iyileşme yeteneği desteklenmiş olur.

İçgüdüsel olarak insanlar kendilerini rahatlatmak için ellerini vücutlarına yerleştirir. Örneğin, yanlışlıkla bir nesneye çarptığınızda otomatik olarak o yaralı alanı tutmak istersiniz. Aynı şekilde beliniz ya da başınız ağrıdığında bunu hafifletmek için gerginlik alanlarını tutarsınız.