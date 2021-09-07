HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Elleri arkadan kelepçeli, ağzı bantlı, başında poşetle bulunan Kristina’nın ölüm nedeni ortaya çıktı

Elleri arkadan kelepçeli, ağzı bantlı, başında poşetle bulunan Kristina’nın ölüm nedeni ortaya çıktı

07.09.2021 17:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla’nın Bodrum ilçesinde elleri kelepçeli, ağzı bantlı ve başına poşet geçirilmiş şekilde ölü bulunan 25 yaşındaki Ukrayna uyruklu Kristina Novytska’nın intihar ettiği ortaya çıktı. Savcılık, Kristina’nın intihar ettiğine kanaat getirerek takipsizlik kararı verdi. Kevin Spacey ve Kate Winslet’ın başrollerini paylaştığı ’Ölüm ile yaşam arasında’ (The Life of David Gale) filmdeki gibi intihar eden Kristina’nın filimden etkilendiği de düşünülüyor.

Eskiçeşme Mahallesi’nde 2 Ocak’ta kendisinden haber alınamaması üzerine çilingir ile eve giren güvenlik güçleri Ukrayna uyruklu Kristina Novytska’yı elleri arkadan ters kelepçeli, ağzı bantlı ve kafasına poşet geçirilmiş halde ölü bulmuştu.

EN SON GENÇ KADININ EVE GİRDİĞİ TESPİT EDİLDİ

Yapılan ilk incelemenin ardından Adli Tıp Kurumuna gönderilen genç kadının cansız bedeni detaylı incelemeye alındı. Bu sırada güvenlik güçleri ise çevredeki kameraları titizlikle inceleyerek eve giren çıkanı araştırmaya başladı. İncelemeler sonucu, Kristina’nın evine kimsenin girmediği, en son genç kadının eve girdiği ortaya çıktı.

Evinde ölü bulunan Kristina son mesajını sevgilisine yollamışEvinde ölü bulunan Kristina son mesajını sevgilisine yollamış

İNTİHAR ETTİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Ardından evin içerisinde ve dışarısında inceleme yapan olay yeri inceleme ekibi, tüm pencerelerin demir parmaklıklı olması ve kapının içeriden kilitli olması nedeniyle genç kadının intihar ettiği kanaatine vardı. Novytska’nın evinde bulunan antidepresan ilaçlar da intihar şüphesini arttırdı. Adli tıptan gelen raporun ardından Kristina’nın intihar ettiği ortaya çıktı.

FİLMDEKİ GİBİ İNTİHAR ETTİ

Kevin Spacey ve Kate Winslet’ın başrollerini paylaştığı ’Ölüm ile yaşam arasında’ (The Life of David Gale) filmdeki gibi intihar eden Kristina’nın filimden etkilendiği de düşünülüyor.

Olayın ardından Kristina’nın annesi ifadesinde kızının psikolojik sorunları olduğunu söylemişti. Kristina’nın erkek arkadaşı Murat da ifadesinde Kristina ile uzun zamandır tanıştıklarını ve psikolojik sorunları olduğunu söyledi.

Delilleri değerlendiren Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı takipsizlik kararı verdi. Kararda Kristina’yı intihara teşvik eden ve azmettiren birinin tespit edilemediği de dosyaya eklendi. (İHA)

Ukraynalı Kristina, ölmeden 4 gün önce internetten kelepçe siparişi vermişUkraynalı Kristina, ölmeden 4 gün önce internetten kelepçe siparişi vermiş


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Özel uçaklarla Türkiye'ye gelip 3 gün 3 gece düğün yaptılarÖzel uçaklarla Türkiye'ye gelip 3 gün 3 gece düğün yaptılar
PARTNERPişti oldular!Pişti oldular!
Kötü kokular sonrası ortaya çıktı! Çöp evde korkunç sonKötü kokular sonrası ortaya çıktı! Çöp evde korkunç son
Anahtar Kelimeler:
İntihar Muğla Bodrum
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kan donduran olay! Vahşete kimse engel olamadı

Kan donduran olay! Vahşete kimse engel olamadı

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Soyağacı hizmetinde yeni uygulama

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Soyağacı hizmetinde yeni uygulama

Kadınları para karşılığı falakaya yatıran kişinin ifadesi ortaya çıktı

Kadınları para karşılığı falakaya yatıran kişinin ifadesi ortaya çıktı

Türkiye'de 2 kişide 'Mu' varyantı görüldü

Türkiye'de 2 kişide 'Mu' varyantı görüldü

Hakan Ural 'falakacıya' ateş püskürdü! "Adam sapık! Karım bana dese hayırdır derim"

Hakan Ural 'falakacıya' ateş püskürdü! "Adam sapık! Karım bana dese hayırdır derim"

Cinsel ilişki detayı seyirciyi kızdırdı

Cinsel ilişki detayı seyirciyi kızdırdı

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

6 kişinin öldüğü feci kazada minibüsün şoförünün ifadesi alınamadı

6 kişinin öldüğü feci kazada minibüsün şoförünün ifadesi alınamadı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Görüntüler yoğun ilgi görmüştü! Kahreden detay

Görüntüler yoğun ilgi görmüştü! Kahreden detay

Makinistin kazayla ilgili iğrenç yorumu sonrası TCDD'den açıklama

Makinistin kazayla ilgili iğrenç yorumu sonrası TCDD'den açıklama

Özelliğiyle dehşete düşürdü: Hemen öldürün!

Özelliğiyle dehşete düşürdü: Hemen öldürün!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.