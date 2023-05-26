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Elleri, ayakları ve ağzı bağlanıp boğazı kesilerek öldürülmüştü! Vahşette alt komşu detayı: Kanlı bıçaklar, giysiler...

26.05.2023 17:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esenler'de yangın çıkan bir evde, tekstil işiyle uğraşan Pakistan uyruklu Muhammet Tahir Kahn'ın cesedi bulundu. Yapılan incelemede bacakları, ağzı ve elleri bağlı olan Kahn'ın boğazı kesilerek öldürüldüğü belirlendi. Cinayetle ilgili Kahn'ın alt komşuları Amjat A. (32) ve Adnan A. (47) ile arkadaşları Ali R. (34) gözaltına alındı. Pakistan uyruklu şüphelilerin evinde yapılan aramada ise iki kanlı bıçak, kanlı pantolonlar ve üst giysiler bulundu. İşte detaylar...

Elleri, ayakları ve ağzı bağlanıp boğazı kesilerek öldürülmüştü! Vahşette alt komşu detayı: Kanlı bıçaklar, giysiler...

Esenler Kemer mahallesinde önceki gün saat 21.00 sıralarında evden duman çıktığını görenler önce itfaiyeye daha sonra emniyet birimlerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, kapıyı açarak içeri girdiklerinde yangının koltuğun üzerine bırakılan elektrikli ısıtıcıdan çıktığını belirleyerek yangını söndürdü. Ancak evde yapılan incelemede yatak odasında bir ceset olduğu belirlendi. Yapılan incelemede bacakları, ağzı ve elleri bağlı olan kişinin boğazı kesilerek öldürüldüğü belirlendi. Polis evde yaptığı incelemede öldürülen Muhammet Tahir Kahn'ın cep telefonu ile evin kapısında bulunan güvenlik kamerası görüntülerini kaydeden cihazın alındığını tespit etti.

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CİNAYET ŞÜPHELİLERİ ALT KAT KOMŞUSU ÇIKTI

Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili yaptığı çalışmada Muhammet Tahir Kahn'ın alt katında oturan iki kişinin olay saatinden itibaren ortadan kaybolduğunu tespit etti. Polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlatırken, savcılık kararıyla evlerinde arama yapıldı. Evde yapılan aramada iki adet kanlı bıçak bulundu. Polis ekipleri kısa sürede bir spotçuda çalıştıkları tespit edilen Amjat A. (32), Adnan A. (47)'yı gözaltına aldı .Şüphelilerin işyerinde yapılan aramada ise Muhammet Tahir Kahn'ın evinden alınan GSM hattı kutusu ile güvenlik kamera görüntülerinin kaydeden cihaz bulundu. Ayrıca bulunan kanlı pantolonlar ve üst giysiler incelenmek üzere kriminal polis laboratuvarına gönderildi.

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3 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Cinayet Büro Amirliğinde sorgulanan iki şüphelinin olaydan hemen sonra gittikleri ve bir süre kaldıkları arkadaşları Ali R. (34)'nin de yakalanmasıyla gözaltı sayısı 3'e yükseldi. Şüphelilerin polis sorgusunda suçlamaları kabul etmeyerek ifade vermeyip "Susma" haklarını kullandıkları öğrenildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

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DHA

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