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Elleri bağlanıp boğularak öldürülen yaşlı pazarcı toprağa verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2019 15:26 | Son Güncelleme

Aydın’ın İncirliova ilçesinde, kendisine yemek getiren kız kardeşi tarafından, elleri bağlanıp boğularak öldürülmüş vaziyette bulunan 68 yaşındaki Ali Çetinkaya toprağa verildi.

Aydın’ın İncirliova ilçesinde, kendisine yemek getiren kız kardeşi tarafından, elleri bağlanıp boğularak öldürülmüş vaziyette bulunan 68 yaşındaki Ali Çetinkaya toprağa verildi. Öldürülen pazarcının astsubay oğlu, “Senin kimseye zararın dokunmazdı, bunlar sana nasıl kıydılar” diyerek gözyaşı döktü.
İncirliova’nın İstiklal Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, pazarcılık yapan 68 yaşındaki Ali Çetinkaya, kendisine yemek getiren kız kardeşi Yeter Gökoğlu tarafından elleri arkadan bağlanmış yerde hareketsiz bir şekilde yatarken bulunmuştu. Evin her tarafı dağıtılan Çetinkaya’nın elleri bağlandıktan sonra yastık ve yorganla boğularak öldürüldüğü tespit edilmişti.

Kalp krizi geçirmiş
Hayatını kaybeden Ali Çetinkaya’nın yapılan otopsisinde üzerine bastırılan yastık ve yorganlar nedeniyle havasız kalması sonucu kalp krizi geçirdiği, bunun dışında vücudunda herhangi bir darp veya yaralanma izine rastlanılmadığı öğrenildi.
Çetinkaya’nın cenazesi, bugün öğle saatlerinde ADÜ Uygulama ve Araştırma Hastanesi morgundan alınarak İncirliova Çarşı Camisine getirildi. Cenaze öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazı sonra İncirliova Asri Mezarlığı’nda toprağa verildi. Cenaze boyunca oldukça üzgün olduğu gözlenen Çetinkaya’nın İstanbul’da astsubay olan oğlu Hasan Çetinkaya, babasının ardından “Senin kimseye kötülüğün dokunmazdı. Sana bunu nasıl yaptılar, bunlar sana nasıl kıydılar. Bu şerefsizliği bize nasıl yaptılar Allah’ım” diyerek gözyaşı döktü.

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