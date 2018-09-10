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Elleri bağlı Amerika milli marşını dinleyen Yunan Başbakanı Aleksis Çipras'a ABD'li yetkiliden uyarı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2018 19:59 | Son Güncelleme

Yunan Başbakan Aleksis Çipras, ABD Ticaret Bakanı'nın katıldığı bir organizasyonda Amerika milli marşı okunduğu sırada ellerini önünde birleştirince ABD'li yetkililerden uyarı aldı.

Yunanistan'ın Selanik kentindeki bir toplantıya ABD Ticaret Bakanı da davetliydi. ABD'li Bakan'ın da katıldığı milli marş seromonisinde Aleksis Çipras, Washington'un yetkilileri tarafından uyarıldı.

ABD'Lİ YETKİLİLER TARAFINDAN UYARILDI

Çipras'ın ABD'li Bakanı ağırladığı Selanik'te bir sempozyumda ABD heyeti ile bir araya geldi. Konuk ülkenin milli marşı okunduğu sırada ellerini üst üste koyan Çipras ABD yetkililer tarafından uyarıldı.

BİR ANDA NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI

Çipras kendisine gelen uyarıyla bir anda neye uğradığını şaşırırken, Yunan Başbakan ellerini birbirinden ayırarak saygı duruşu pozisyonuna geçti.

ABD MARŞI OKUNURKEN DİK DURMALARI BEKLENİYOR

ABD milli marşı okunurken, Amerikalılar ellerini kalplerine götürerek marşı okurken, etrafta bulunan yabancı liderlerden de dik durarak marşı dinlemeleri talep ediliyor.

ÇİPRAS'IN TAVRI BÜYÜK SAYGISIZLIK OLARAK NİTELENDİRİLDİ

Elleri üst üste atma gibi farklı hamlelerde bulunarak marşı dinleme, Amerikalılar tarafından büyük saygısızlık olarak nitelendirildi. Yunan Başbakan Çipras'ın bu durumu bilmemesi de büyük eleştiri topladı.

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Anahtar Kelimeler:
Yunanistan ABD ABD Ticaret Bakanı Amerika milli marşı

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
adam uyarılmış, haberin başlığı ise fena fırçaladılar:)
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