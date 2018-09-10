Elleri bağlı Amerika milli marşını dinleyen Yunan Başbakanı Aleksis Çipras'a ABD'li yetkiliden uyarı!

Yunanistan'ın Selanik kentindeki bir toplantıya ABD Ticaret Bakanı da davetliydi. ABD'li Bakan'ın da katıldığı milli marş seromonisinde Aleksis Çipras, Washington'un yetkilileri tarafından uyarıldı.
Çipras'ın ABD'li Bakanı ağırladığı Selanik'te bir sempozyumda ABD heyeti ile bir araya geldi. Konuk ülkenin milli marşı okunduğu sırada ellerini üst üste koyan Çipras ABD yetkililer tarafından uyarıldı.
Çipras kendisine gelen uyarıyla bir anda neye uğradığını şaşırırken, Yunan Başbakan ellerini birbirinden ayırarak saygı duruşu pozisyonuna geçti.
ABD milli marşı okunurken, Amerikalılar ellerini kalplerine götürerek marşı okurken, etrafta bulunan yabancı liderlerden de dik durarak marşı dinlemeleri talep ediliyor.
Elleri üst üste atma gibi farklı hamlelerde bulunarak marşı dinleme, Amerikalılar tarafından büyük saygısızlık olarak nitelendirildi. Yunan Başbakan Çipras'ın bu durumu bilmemesi de büyük eleştiri topladı.
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