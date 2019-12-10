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Elleri kelepçeli mahkum jandarmanın elinden kaçtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.12.2019 23:52 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde hırsızlık suçlamasıyla tutuklanan mahkum cezaevine teslimat öncesi hastanede rapor alındığı sırada jandarmanın elinden kaçarak kayıplara karıştı.Edinilen bilgiye göre, 25 yaşındaki Ahmet K.

Elleri kelepçeli mahkum jandarmanın elinden kaçtı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde hırsızlık suçlamasıyla tutuklanan mahkum cezaevine teslimat öncesi hastanede rapor alındığı sırada jandarmanın elinden kaçarak kayıplara karıştı.

Edinilen bilgiye göre, 25 yaşındaki Ahmet K. iş yerinden hırsızlık yaptığı iddiası ile önceki gün jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Jandarma karakolunda işlemleri tamamlanan hırsızlık zanlısı bugün adliyeye sevk edildi. Savcılıkta sorgusundan sonra nöbetçi mahkemeye sevk edilen zanlı hakkında tutuklama kararı verildi. Jandarma ekipleri akşam saatlerinde hırsızlık zanlısını cezaevine teslim etmeden önce sağlık raporu için Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi Acil Polikliniğine götürdü. Burada muayenesi yapılan zanlı jandarmanın bir anlık dalgınlığından faydalanarak hastanenin yakınında bulunan dereye kaçtı. Jandarma ekiplerinin yakalamak için peşinden koştuğu zanlı izini kaybettirmeyi başardı. Olayın haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ekibi gelirken polisten de destek istendi. Jandarma ve polis ekiplerinin saatler süren aramalarına karşılık firar eden hırsızlık zanlısı bulunamadı. Jandarma ekipleri firari zanlıyı bulmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Elleri kelepçeli mahkum jandarmanın elinden kaçtı

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