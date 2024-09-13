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  4. Elleri kelepçeli polisten kaçan tutuklunun yakalandığı yer pes dedirtti!

Elleri kelepçeli polisten kaçan tutuklunun yakalandığı yer pes dedirtti!

13.09.2024 01:26
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İzmir'in Çeşme ilçesinde, cezaevine götürülmek üzere polis merkezinden çıkarıldığı sırada elleri kelepçeli halde kaçan tutuklu, uzun süren çalışmalar sonucunda saklandığı camide yakalandı.

Elleri kelepçeli polisten kaçan tutuklunun yakalandığı yer pes dedirtti!

Çeşme ilçesinde geçen günlerde motosiklet hırsızlığına karıştığı suçlamasıyla yakalanan A.T., emniyete götürüldü. İşlemleri tamamlanan şüpheli, daha sonra Çeşme Adliyesine götürüldü. Mahkemeye çıkartılan A.T. tutuklandı.

CAMİDE SAKLANIRKEN YAKALANDI!

İddiaya göre, cezaevine götürülmek üzerine polis ekipleri ile polis merkezine giden A.T., elleri kelepçeli şekilde kaçtı. Tutuklunun yakalanması için polis ekipleri çevrede arama çalışması başlattı.

Uzun süren çalışmalar sonrasında firari tutuklu A.T., Çiftlikköy Mahallesi'ndeki bir camide saklanırken yakalandı. A.T. daha sonra polis ekipleri tarafından cezaevine teslim edildi.

(DHA)

Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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İzmir çeşme
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