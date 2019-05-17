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Elleri tetikte gözleri semada iftar ve sahur yapıyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2019 20:43 | Son Güncelleme

Kars'ta 226 numaralı Taşınabilir Hava Radar Kıta Komutanlığında görevli Mehmetçikler, Türkiye'ye havadan gelebilecek tehditlere karşı ramazanda da gözleri semada, elleri tetikte görevlerini icra ediyor - Kıta Komutanı Hava Muhabere Astsubay Kıdemli Başçavuş Necdet Caner: - "Görevimizi 7 gün 24 saat esasına göre gözümüzü kırpmadan yürütmekteyiz. Biz ülkemizin kuzeydoğudaki gözüyüz, Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın kuzeydoğudaki en uç birliğiyiz. Elimiz tetikte gözümüz semada" - "Görevimiz ülkemizin kuzeydoğusunda ülke içinde ve dışında her türlü hava aracını gözetleyerek ülkemizi sınır ötesinden gelebilecek tehditlere karşı korumak"

CÜNEYT ÇELİK - Kars'ta 226 numaralı Taşınabilir Hava Radar Kıta Komutanlığında görevli Mehmetçikler, Türkiye'ye havadan gelebilecek tehditlere karşı ramazanda da gözleri semada, elleri tetikte görevlerini icra ediyor.

Merkeze bağlı Subatan köyündeki 226 numaralı Taşınabilir Hava Radar Kıta Komutanlığında görev yapan askerler, Ermenistan, İran, Azerbaycan, Gürcistan hava sahalarını gözetleyerek Türkiye'ye gelebilecek olası tehditlere karşı büyük titizlikle çalışıyor.

Ramazanda da 7 gün 24 saat görev yapan güvenlik güçleri, vatan savunması yaparken bir yandan da ramazan coşkusunu yaşıyor.

Ramazanı sevdiklerinden uzakta buruk ama "vatan borcu" diyerek gururla geçiren Mehmetçikler, elleri tetikte, gözleri semada, kulakları ise iftar vakti okunacak ezanda nöbet tutuyor.

Mutfakta görevli askerlerin önceden belirlenen menüye bakıp iftar için hazırlık yaptığı Kıta Komutanlığında, askerler nöbet tutan arkadaşları için iftarlık yemekler hazırlıyor.

İftar vakti ise sırayla yemeğini alan askerler zorlu görevleri ve meşakkatli mesailerinin ardından dualarla oruç açıyor.

- "Elimiz tetikte gözümüz semada"

Kıta Komutanı Hava Muhabere Astsubay Kıdemli Başçavuş Necdet Caner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tüm İslam aleminin ramazanını kutladı.

Kıta Komutanlığında görevleri başında sahur ve iftar heyecanı yaşadıklarını anlatan Caner, "Ramazan ayında ailemizden uzakta burada sıcak aile ortamında iftar ve sahurumuzu yapıyoruz. Elimiz tetikte gözümüz semada, gözümüzü kırpmadan görevimizin başındayız." dedi.

Caner, havadan gelebilecek dış tehditlere karşı ülkeyi koruduklarını belirterek, "226 numaralı Hava Radar Kıta Komutanlığı olarak görevimiz ülkemizin kuzeydoğusunda ülke içinde ve dışında her türlü hava aracını gözetleyerek ülkemizi sınır ötesinden gelebilecek tehditlere karşı korumaktayız." diye konuştu.

- "Hudutta elimiz tetikte beklemekteyiz"

Vatani görevlerini yaparken sıcak aile ortamında hem ramazanı geçirdiklerini hem de görevlerini yaptıklarını ifade eden Caner, "Görevimizi 7 gün 24 saat esasına göre gözümüzü kırpmadan yürütmekteyiz. Biz ülkemizin kuzeydoğudaki gözüyüz, Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın kuzeydoğudaki en uç birliğiyiz. Elimiz tetikte gözümüz semada." ifadesini kullandı.

Nöbet tutan askerlerden Uzman Çavuş Murat Kurt ise iftar ve sahur vakitleri olsa dahi görevlerinin başında ve ellerinin tetikte olduğunu vurgulayarak, "Ramazan ayında iftar saatinde de olsa görevimizin başındayız. Hudutta elimiz tetikte beklemekteyiz." şeklinde konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Kars mehmetçik Taşınabilir Hava Radar Kıta Komutanlığı

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