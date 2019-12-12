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Elleri üzerinde yürürken başladığı halterde Avrupa şampiyonu oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.12.2019 11:01 | Son Güncelleme

Cimnastikle ilgilenirken elleri üzerinde durduğunu fark eden antrenörünün yönlendirmesiyle halterle tanışan U 17 Kadınlar Halter Milli Takım sporcusu Cansu Bektaş (16), İsrail'de önceki rekorunu kırarak Avrupa şampiyonu oldu.

Cimnastikle ilgilenirken elleri üzerinde durduğunu fark eden antrenörünün yönlendirmesiyle halterle tanışan U 17 Kadınlar Halter Milli Takım sporcusu Cansu Bektaş (16), İsrail'de önceki rekorunu kırarak Avrupa şampiyonu oldu.
Giresun'da yaşayan Cansu Bektaş, küçük yaşlarda ailesinin de desteğiyle cimnastiğe başladı. Cimnastik eğitimleri sırasında Cansu'nun elleri üzerinde yürüdüğünü fark eden eğitmeni, öğrencisinin kendi ağırlığını kaldırabildiğini ve halter sporuyla da ilgilenebileceğini söyledi. Ailesinin de desteğiyle haltere yönelen Cansu, kısa sürede başarılarıyla adından söz ettirdi.
Cansu Bektaş, 2019 yılı Mart ayında ABD'nin Las Vegas kentinde düzenlenen Yıldızlar Dünya Şampiyonası'nda kızlarda 40 kiloda üç madalya aldı. Nevşehir'de 1- 4 Ağustos tarihlerinde düzenlenen 15 Yaş ve altı Yıldızlar Türkiye Halter Şampiyonası'nda Türkiye rekoru kırarak şampiyon olan Cansu, altın madalyanın sahibi oldu.
REKOR KIRARAK AVRUPA ŞAMPİYONU OLDU
Cansu Bektaş, İsrail'in Eilat şehrinde 7- 14 Aralık tarihlerinde düzenlenen Yıldızlar ve 15 Yaş ve Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda da altın madalyaya uzandı. Cansu, daha önce katıldığı Avrupa Şampiyonası'ndaki rekoru olan koparmada 54, silkmede 65 kilogramı geliştirerek, koparmada 55, silkmede 67 kilo ile rekor kırarak Avrupa şampiyonu oldu. Cansu, Fransa'nın başkenti Paris'te yapılacak 2024 Olimpiyat Oyunları'nda da şampiyonluğu hedefliyor.
ANTALYA KAMPINA KATILDI
Cansu Bektaş, U 17 Kadınlar Halter Milli Takımı'nın Antalya'da gerçekleştirdiği kampa katıldı. Döşemealtı ilçesi Duacı Köyü'nde ormanlık alan içerisinde bulunan Rehalife Rehabilitasyon Merkezi'ndeki kampta diz kapağındaki rahatsızlığı için profesyonel destek alan Cansu Bektaş, kısa sürede sağlığına kavuştu.
Başarılarından dolayı mutlu olduğunu belirten Cansu Bektaş, Cimnastikle ilgilenirken ellerimin üzerinde kolayca durabildiğimi gören antrenörüm beni haltere yönlendirdi. Vücut yapımın da uygun olduğunu söyleyip beni heveslendirdi. Başarılarımdan dolayı mutluyum dedi.
Sağlık merkezinde doğayla iç içe kamp yaptıklarını ve Cansu'nun bacağındaki problemi aştıklarını ifade eden milli takım antrenörü Mustafa Karış ise Cansu elleri üzerinde yürürken kendisini kaldırabildiği ve cimnastikte de belirli bir yaş sınırı olduğu için haltere yönlendirildi. Antalya'da sakatlığı vardı ancak iyileşti. Hatta kaldırdığı kilolara 8 kilogram ekledik. Şampiyon sporcumuz İstiklal Marşımızı okuyarak göğsümüzü kabarttı dedi.
Rehalife Rehabilitasyon Merkezi işletmecisi ve fizik tedavi uzmanı Dr. Kazım Doğan da kırmızı beyazlı ekibe ev sahipliği yapmaktan mutlu olduklarını söyledi. Ağırlıklı sporcu gruplarına hizmet verdiklerini anlatan Dr. Doğan, Geldikleri günden son güne kadar başarılı bir yükselme yakaladılar. Sporcu sakatlıkları vardı, bunları iyileştirip performanslarını artırdık. Cansu Bektaş geldiğinde kaldırdığı ağırlığın üzerine çok büyük fark koydu diye konuştu.

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