Elleri ve ağzını bantladığı kadının parasını alan zanlı kiracının oğlu çıktı

Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde Naciye Başak'ın (73) yemek yediği sırada evine kar maskesiyle girip, elleri ve ağzını koli bandıyla bağladıktan sonra parasını ve altınını alan şüphelilerden Yusuf Y. (18), yakalandı. Zanlının, kadının evinde kiracı olan ailenin oğlu olduğu ortaya çıkarken, diğer şüpheliyi arama çalışması sürüyor.

Çorlu'da 10 gün önce Hıdarağa Mahallesi Paypay Çeşme Sokak üzerinde oturan Naciye Başak'ın ikinci kattaki evinde yemek yediği sırada giren kar maskeli iki kişi tarafından elleri koli bandı ile bağlanmış ve üzerindeki 2 bin lira para ve bir adet tam Cumhuriyet altını alındı.

Olayı ardından Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından özel bir ekip kuruldu. Kadının verdiği ifadeler doğrultusunda hareket eden polis, olayı gerçekleştirenlerin Başak'ın evinin karşısında bulunan dairesini kiraya verdiği kişinin oğlu Yusuf Y. ile arkadaşı S.Y., olduğunu belirledi.

Polisin gözaltına aldığı Yusuf Y., götürüldüğü emniyette verdiği ifadede üzerine atılı suçlamayı kabul etmeyerek olayı S.Y.'nin yaptığını söyledi. Adliyeye sevk edilen Yusuf Y. çıkarıldığı mahkeme tarafından, 'Birden fazla kişi ile nitelikli yağma' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polis, olayı gerçekleştirdiği iddia edilen S.Y.'nin yakalanması için çalışmasını sürdürüyor.

