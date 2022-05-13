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Elleri ve ayakları bağlı cesedi bulunmuştu! Maaşını çekip alışveriş yaptı: Yaşayıp yaşamadığını kontrol ettim

13.05.2022 10:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak'ta geçen yıl Arif Baykal'ın elleri ve ayakları bağlı halde cesedi ırmak yakınında bulunmuştu. Cesedi bulunan adamın kartıyla alışveriş yaptığı tespit edilen tutuklu sanık Kadir Akbaş, "Kartları bana bırakmıştı, kayıptı. Öldü mü yaşıyor mu diye maaşını kontrol ettim" diyerek kendini savundu.

Elleri ve ayakları bağlı cesedi bulunmuştu! Maaşını çekip alışveriş yaptı: Yaşayıp yaşamadığını kontrol ettim

Zonguldak Çaycuma'da geçen yıl Arif Baykal'ın Filyos Çayı yakınlarında cansız bedeni bulunmuştu. Cesedi bulunan adamın kartıyla alışveriş yaptığı tespit edilen tutuklu sanık Kadir Akbaş, bir önceki duruşmada "Kartları bana bırakmıştı, kayıptı. Öldü mü yaşıyor mu diye maaşını kontrol ettim" diyerek kendisini savunmuştu. Sanık, yeniden hakim karşısına çıkarken duruşma eksiklerin giderilmesi için ileri bir tarih ertelendi.

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GÖZALTINA ALINDI

Geçen yıl Ocak ayında Çaycuma ilçesine bağlı Filyos Çayı yakınlarında kimliği belirsiz el ve ayakları bağlı halde bir erkek cesedi bulundu. Morga kaldırılan cesedin yapılan kimlik tespitinde Arif Baykal'a ait olduğu tespit edildi. Cinayet şüphesiyle harekete geçen ekipler olayla ilgisi olduğu belirtilen Kadir Akbaş'ı gözaltına aldı. İfadesinin ardından salıverilen Akbaş'ın ardından bölgedeki güvenlik kameraları incelendi.

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MAAŞINI ÇEKİP ALIŞVERİŞ YAPTI

Teknik takibe takılan Akbaş'ın, kamera kayıtlarında Arif Baykal ile ırmak kenarında en son birlikte görülen kişi olduğu tespit edildi. Yeniden gözaltına alınan Akbaş'ın evinde yapılan aramada ise öldürülen Arif Baykal'a ait banka kartları da ele geçirildi. Baykal'ın maaşını çektiği, banka kartıyla marketten alışveriş yaptığı da tespit edilen Akbaş, sevk edildiği adliyece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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"ÖLDÜ MÜ, YAŞIYOR MU DİYE MAAŞINI KONTROL ETTİM"

"Kasten adam öldürme" suçlamasıyla 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkan Akbaş, bir önceki duruşmasında 11 yıldan bu yana tanışıklığı olduğunu ifade ettiği Arif Baykal'ı öldürdüğüne yönelik suçlamaları kabul etmedi. Arif Baykal'ın bir süre önce Bolu'ya gitmek üzere yanından ayrıldığını bir daha hiç görüşmediğini söyleyen Akbaş, banka kartlarıyla yaptığı alışverişlere ilişkin de "Kartları gitmeden bana bıraktı. Bir süredir görüşmedik. 'Öldü mü, yaşıyor mu' diye maaşını kontrol ettim" diyen sanığın beden ve ruh sağlığı bakımından cezai ehliyetine ilişkin rapor talep edildi.

DURUŞMA İLERİ BİR TARİHE ERTELENDİ

Sanık; kasten öldürme suçlamasıyla 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden hakim karşısına çıktı. Dosyadaki delil durumu ve Adli Tıp Kurumu Raporları'na ilişkin değerlendirme yapan mahkeme heyeti dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı ileri tarihe erteledi.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Zonguldak
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