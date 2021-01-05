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  4. Elleri ve ayakları bağlı halde bulunan erkek cesedi için kimlik tespiti sürüyor

Elleri ve ayakları bağlı halde bulunan erkek cesedi için kimlik tespiti sürüyor

05.01.2021 12:32 | Son Güncelleme:
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Zonguldak’ın Çaycuma İlçesinde Filyos Çayında dün elleri ve ayakları bağlı halde erkek bulunan erkek cesedinde kimlik tespiti belirlenmeye çalışılıyor.Çaycuma Köprüsünün 500 metre aşağısında Filyos Çayında ayakları bağlı halde erkek cesedi bulundu.

Zonguldak’ın Çaycuma İlçesinde Filyos Çayında dün elleri ve ayakları bağlı halde erkek bulunan erkek cesedinde kimlik tespiti belirlenmeye çalışılıyor.
Çaycuma Köprüsünün 500 metre aşağısında Filyos Çayında ayakları bağlı halde erkek cesedi bulundu. Edinilen bilgiye göre, köprünün altında balık tutarken ceset olduğunu fark eden balıkçı durumu ekiplere haber verdi. Olay yerine gelen ekipler ayakları bağlı olarak bir erkek cesedi olduğunu tespit etti. Çevrede inceleme başlatan ekipler geniş çaplı bir araştırma başlattı. Otopsi için hastane morguna kaldırılan cesedin kimlik tespiti için çalışmaları sürerken emniyet olayla ilgili çalışmalarını genişletti. Ekipler, kayıp ihbarlarını değerlendirerek çevrede bulunan güvenlik kameralarına bakarak incelemelerini sürdürüyor.

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