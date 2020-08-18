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Elleri ve ayakları bağlı halde ölü bulunmuştu! Zanlı yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.08.2020 00:12 | Son Güncelleme

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde 4 aydır kayıp olarak aranan ve kendilerine ait zeytin bahçesinde evin altındaki foseptik çukurunda elleri ve ayakları bağlı olarak ölü bulunan Sezai Katmer'in katil zanlısı yakalandı.

Elleri ve ayakları bağlı halde ölü bulunmuştu! Zanlı yakalandı

Olay, Orhangazi’ye bağlı Yeniköy Mahallesi’nde 5 gün önce meydana meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mart ayında tutuklu bulunduğu cezaevinden çıktıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan Sezai Katmer'in ailesi, öldürülmüş olabileceğini belirterek polise başvurdu. En son 12 Mayıs'ta görülen ve o tarihten sonra bir daha haber alınamayan Sezai Katmer’in bulunması için polis çalışma başlattı. Yaklaşık 3 ay süren çalışmada kayıp şahsın ailesinin ve arkadaşlarının ifadelerine de başvuran polis, Katmer’e ait Yeniköy yolu üzerindeki zeytinlikte inceleme yaptı.

ELLERİ VE AYAKLARI BAĞLI HALDE ÖLÜ BULUNMUŞTU

Zeytinlik içindeki bağ evinin altındaki daha önce su kuyusu olarak kullanılan ancak daha sonra foseptik çukuruna dönüştürülen alanda incelemelerini yoğunlaştıran Orhangazi Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, çukurda bir ceset fark etti. Olay yerine cumhuriyet savcısı ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Fosseptik çukurunun ağzının dar olmasından dolayı itfaiye ekipleri cesede ulaşamayınca devreye AFAD ve iş makineleri girdi. Bursa Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro ekiplerinin nezaretinde yaklaşık 2 saatlik çalışma sonrasında cesede ulaşıldı. BUSKİ ekiplerinin kuyudaki suyu çekmesinden sonra ceset bulunduğu yerden çıkarıldı. Kuyudan çıkarılan cesedin 45 yaşındaki Sezai Katmer’e ait olduğu tespit edilirken, Katmer’in el ve ayaklarının bağlı olduğu belirlendi. Ceset cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
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ZANLI YAKALANDI

5 gün önce cansız bedeni bulunan Sezai Katmer'in katil zanlısı Erkan K. (52) ise, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Masası ve Gemlik polisinin sıkı takibi sonucu suç aleti olduğu öne sürülen silahla birlikte ticari takside yakalandı. Zanlı ile birlikte ticari taksi sürücüsü de gözaltına alındı.

Sezai Katmer’in 2019 yılında silah bulundurmak ve kavgaya karışmak suçlarından tutuklandığı, Mart ayında da cezaevinden çıktığı öğrenildi.

Cinayet zanlısının emniyetteki işlemleri devam ediyor. (İHA)

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