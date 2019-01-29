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Elleri ve ayakları bağlı halde toprağa gömülü kadın cesedi bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 29.01.2019 00:23 | Son Güncelleme

 ADANA’da ormanlık alanda elleri ve ayakları bağlı olarak bulunan kadın cesedinin Suriye uyruklu İ.E.K.'ya (25) ait olduğu tespit edildi.

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)- ADANA’da ormanlık alanda elleri ve ayakları bağlı olarak bulunan kadın cesedinin Suriye uyruklu İ.E.K.'ya (25) ait olduğu tespit edildi. Jandarma, İ.E.K.'nın ağabeyi H.E.K. tarafından öldürüldüğü üzerinde duruyor.
Olay, saat 14.30 sıralarında merkez Sarıçam ilçesi Mustafalar Mahallesi kırsalında meydana geldi. Bölgedeki çiftliğin çalışanları, ormanlık alana gittiklerinde, kazılmış toprağı fark etti. Çalışanlar, toprağın yanına gidip kontrol ettiklerinde bir kısmı gömülmüş kadın cesedini gördü. Şoke olan kişiler durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri cesedi topraktan çıkarttı. Jandarmanın kontrolünde cesedin ellerinin ve ayaklarının bağlandığı tespit edildi. Yapılan araştırmada cesedin Suriye uyruklu İ.E.K.’ya ait olduğunu belirledi.
Cinayet ile ilgili çalışma başlatan jandarmanın İ.E.K.'nın ağabeyi H.E.K. tarafından öldürüldükten sonra toprağa gömüldüğü üzerinde durduğu öğrenildi.
Ekipler soruşturmaya çok yönlü olarak devam ederken, ağabey H.E.K.'yı yakalamak için çalışma başlattı.

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