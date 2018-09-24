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Elleri ve ayakları birden karardı! Dikkat! Sizin de başınıza gelebilir

DÜNYA HABERLERİ  | 24.09.2018 07:24 | Son Güncelleme

Sistemik skleroz adı verilen bağışıklık sistemi rahatsızlığı yüzünden kabusu yaşayan Andrew Shilliday, vücudunda döküntü şikayetiyle doktorun kapısını çaldı. Sistemik skleroz tespit edilen Shilliday'in el ve ayak parmakları birden siyahlaşmaya başladı, onu neredeyse ölüme götürecek olan kangren anlaşıldıktan sonra da el ve ayak parmakları kesildi.

Elleri ve ayakları birden karardı! Dikkat! Sizin de başınıza gelebilir

Andrew Shilliday, sistemik skleroz adı verilen bağışıklık sistemi rahatsızlığı yüzünden kabusu yaşadı. Vücudunda döküntü şikayetiyle doktorun kapısını çalan Shilliday'da sistemik skleroz tespit edildi. Talihsiz adamın el ve ayak parmakları birden siyahlaşmaya başladı, onu neredeyse ölüme götürecek olan kangren anlaşıldıktan sonra da el ve ayak parmakları kesildi. Uzmanlar, hastalığın belirtilerine karşı uyanık olmak gerektiği konusunda uyarıyor.

İngiliz gazete Daily Mail'de yer alan habere göre; sistemik skleroz, bağ dokusunun kalınlaşmasına neden olurarak, kan akışını yavaşlatarak, kangreyi tetikliyor. Shilliday, hayatını alt üst eden bu hastalık yüzünden hayatının sekiz ayını hastanede geçirdi.

Parmakları kesilen Andrew Shilliday, yeniden yürümeyi öğrenmek zorunda kaldığını belirtti.

"PARMAKLARIMIN RENGİ DEĞİŞMEYE BAŞLAYINCA..."

Hastalığı hakkında açıklama yapan Shilliday, "El parmaklarımın ve ayak parmaklarımın renginin değişmeye başladığını görünce, durumumun ciddi olduğunu anlamıştım" dedi.

Gayda sanatçısı olan Andrew Shilliday, "Çok fazla acı çektim, işlerin iyiye gitmeyeceğini düşünmüştüm. Tam zamanlı olarak gayda dersleri veriyorum ve bu benim geçim kaynağımdı. Bir daha asla gayda çalamamaktan ve gayda çalmayı öğretememekten çok korktum" dedi.

Yeniden yürümeyi öğrenen Shilliday, gayda tutkusundan asla vazgeçmedi ve kendisi için özel geliştirilmiş gayda sayesinde eski günlerine geri döndü.

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Anahtar Kelimeler:
Sistemik skleroz bağışıklık sistemi

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