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Elleri yıkamak maske takmaktan daha iyi koruyor!

DÜNYA HABERLERİ  | 03.03.2020 17:08 | Son Güncelleme

ABD'li yetkililer dünyaya korku salan koronavirüsün ülkede yayılmasına engel olmadıklarını söylüyorlar ancak virüsten korunmak için hala bireyleri yapabileceği şeyler var. Örneğin düzenli el yıkamak maske takmaya göre virüsten korunmanın en iyi yolu.

Elleri yıkamak maske takmaktan daha iyi koruyor!

Sağlık Hizmetleri Sekreteri Alex Azar'a göre, Perşembe günü ABD'de 60 teyit edilmiş koronavirüs vakası var.

42 vaka karantinaya alınmış olan Diamond Princess yolcu gemisinin yolcular. 3 ABD'li ise Çin'den halihazırda enfekte geldi.

UC Davis Tıp Merkezi'ndeki 1 hasta ise bilinmeyen yollarla hastalığa yakalandı.

Diğer 14 hastanın da çoğu ya yakın zamanda Çin'e gitmişti ya da yakın zamanda Çin'den dönen birinin eşiydi.

ABD'de teyit edilen 60 vakanın hiçbiri ölmedi.

PEKİ HASTALIKTAN KORUNMAK İÇİN NE YAPABİLİRİZ?

Ellerinizi sık sık sabun ve suyla en az 20 saniye boyunca yıkayın. Yemekten önce, burnunuzu sildikten, öksürdükten veya hapşırdıktan sonra yıkayın. Başparmaklarınızı, bileklerinizi ve parmaklarınız arasını yıkadığınızdan emin olun.

Sabun ve su bulamadıysanız en az% 60 alkol içeren alkol bazlı el dezenfektanı kullanın.

Gözlerinize, burnunuza, ağzınıza ve yüzünüze dokunmaktan kaçının. Hasta veya semptom gösteren kişilerle yakın temastan kaçının. Hasta olduğunuzda evde kalın.

Öksürmek veya hapşırmak zorunda kalırsanız, ağzınızı ve burnunuzu bir mendille örtün, ardından peçeteyi çöp kutusuna atın ve ellerinizi dezenfekte edin.

Sık sık dokunduğunuz nesneleri ve yüzeyleri normal ev temizlik spreyi veya alkollü mendil kullanarak temizleyin ve dezenfekte edin.

Koronavirüsün günler boyunca yüzeylerde yaşayabileceğini ve sıcaklık ve nem gibi koşulların uygun olması gerektiğini hatırlamak önemlidir. Virüs enfekte olmuş biriyle yakın temas yoluyla yayılır.

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Anahtar Kelimeler:
el yıkamak koronavirüs

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