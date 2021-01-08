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Ellerinde silahla polisten kaçan şüphelilerden biri yakalandı

08.01.2021 02:26 | Son Güncelleme:
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Adana’da polisin ‘dur’ ihtarına uymayan panelvan içerisinde bulunan eli silahlı 4 kişi aracı terk edip yaya olarak kaçtığı sırada şüphelilerden biri kovalamaca sonucu yakalandı.Alınan bilgiye göre, Yüreğir ilçesine bağlı Yeşilbağlar Mahallesi ara sokaklarında devriye atan polis, şüphelendiği 44 KK 786 plakalı panelvana dur ihtarında bulundu.

Adana’da polisin ‘dur’ ihtarına uymayan panelvan içerisinde bulunan eli silahlı 4 kişi aracı terk edip yaya olarak kaçtığı sırada şüphelilerden biri kovalamaca sonucu yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Yüreğir ilçesine bağlı Yeşilbağlar Mahallesi ara sokaklarında devriye atan polis, şüphelendiği 44 KK 786 plakalı panelvana dur ihtarında bulundu. Ancak panelvanı kullanan kişi ihtara uymayarak kaçmaya başladı. Polis şüphelilerin peşini bırakmayarak ara sokaklarda kıstırdı. Ancak ellerinde silah bulunan 4 kişi araçtan inerek yaya olarak kaçmaya başladı.
Şüphelilerden biri kovalamaca sonucu yakalanırken diğer kaçan 3 kişinin yakalama çalışmaları devam ediyor. Yakalanan ismi öğrenilemeyen kişi ise sorgulanmak üzer emniyete götürüldü.
Polisin çevrede yaptığı araştırmada, kaçan şüphelilerden birinin müstakil evin bahçesine tabanca attığını belirledi. Olay yeri inceleme polisleri tabanca üzerinde inceleme yaptıktan sonra parmak izi çalışması için emniyete götürdü.

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