HABER

Ellerinde Türk bayraklarıyla jandarmaya koştular

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.12.2019 18:10 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’da özel bir anaokulu öğrencileri, İl Jandarma Komutanlığını ziyaret ederek burada jandarmanın faaliyetleri hakkında bilgi aldılar.

Afyonkarahisar’da özel bir anaokulu öğrencileri, İl Jandarma Komutanlığını ziyaret ederek burada jandarmanın faaliyetleri hakkında bilgi aldılar. Ziyaret sırasında ellerinde Türk Bayrakları ile komutanlara koşan minik öğrenciler, iz köpeklerinin gösterisini de büyük bir şaşkınlıkla izlediler.
Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı kendilerini ziyarete gelen ana okul öğrencilerini tam tekmil karşıladı. Öğrenciler, Alay Komutanlığının içerisine girer girmez İ Jandarma Alay Komutanı Albay Hamza Çömez ve diğer komutanlara koşarak hep birlikte kucaklarına atladılar. Öğrencilerin jandarma komutanları ve jandarma ekiplerine olan sevgisi karşısında büyük bir mutluluk duyan Albay Hamza Çömez, daha sonra öğrencilere jandarma ekip motosikletlerine bindirdi.
Ellerinde Tük bayrakları ile asker selamı veren öğrenciler, kendilerine gösteri yapan Boyut ve Ceza isimli iz köpeklerini büyük bir şaşkınlık ve hayranlıkla izlediler. Ceza isimli jandarma iz köpeği suçlular yakalandığında nasıl teslim olduklarını patilerini kaldırarak gösterirken, toplama ve çıkarma işlemlerini de havlayarak başarılı bir şekilde gösterdi. Diğer bir jandarma iz köpeği Boyut ise, minik seyircilerine karşıdan karşıya geçilirken büyüklerin elinden tutmayı ve jimnastik hareketlerini gösterdi.
Öğrenciler daha sonra öğretmenleri ile birlikte oyun hamurundan yaptıkları jandarma figüründen oluşan tabloyu Jandarma Komutanı Albay Hamza Çömez’e hediye ettiler. Daha sonra jandarmanın minik misafirlerine jandarmanın kısa filmi izletilerek çeşitli hediyeler verildi.

PARTNERO işten aldığı maaşı açıkladıO işten aldığı maaşı açıkladı
İntihar için çatıya çıktı, meraklılar o anları kameraya kaydettiİntihar için çatıya çıktı, meraklılar o anları kameraya kaydetti
FETÖ yeni algı operasyonunu ‘Şükran Günü’ üzerinden yapıyorFETÖ yeni algı operasyonunu ‘Şükran Günü’ üzerinden yapıyor
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

SGK soruşturması genişliyor

SGK soruşturması genişliyor

Davutoğlu ve Babacan'ın partisinde hangi isimler olacak?

Davutoğlu ve Babacan'ın partisinde hangi isimler olacak?

Tüm vatandaşları ilgilendiriyor!

Tüm vatandaşları ilgilendiriyor!

Sert sözler: Şarapla kendini, Yasin'le ise...

Sert sözler: Şarapla kendini, Yasin'le ise...

Çakar lamba bitti derken, tepe lambası kabusu başladı!

Çakar lamba bitti derken, tepe lambası kabusu başladı!

Son anketi paylaştı: Yüzde 44'e yüzde 36

Son anketi paylaştı: Yüzde 44'e yüzde 36

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Şehitlerimizin isimleri belli oldu!

Şehitlerimizin isimleri belli oldu!

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Yolcu otobüsü kar küreme aracıyla çarpıştı!

Yolcu otobüsü kar küreme aracıyla çarpıştı!

İstanbul'un barajları alarm veriyor!

İstanbul'un barajları alarm veriyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Vatan Caddesi'nde intihar girişimi! Çok sayıda ekip sevk edildi

Vatan Caddesi'nde hareketli anlar!

Ayrı yaşadığı eşini araç içinde kurşun yağmuruna tuttu!

Ayrı yaşadığı eşini araç içinde kurşun yağmuruna tuttu!

Kadıköy’de çadırla beraber uçan pazarcı o anları anlattı

Çadırla beraber uçtu! O anları anlattı

İBB'de Ulaşım Planlama Müdürlüğü’ne Utku Cihan, Birim Fiyat ve Standartlar Müdürlüğü’ne Canan Melikler atandı

İBB'de iki yeni atama!

Tunceli'de askerleri taşıyan zırhlı araç devrildi! Yaralılar var

Askerleri taşıyan zırhlı araç devrildi! Yaralılar var

İBB açıkladı! Şile'nin ünlü sahili Kumbaba'daki arazi satılıyor

İBB satışa çıkardı! Mahalleli tepki gösterdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.