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Ellerindeki döner bıçaklarıyla dükkanın camlarını böyle kırdılar

YAŞAM HABERLERİ  | 30.03.2019 10:45 | Son Güncelleme

Kız meselesinden tartıştığı şahsın dükkanını basan 2 şüpheli, ellerindeki döner bıçağı ve sopayla dükkanın camını kırdı.

Ellerindeki döner bıçaklarıyla dükkanın camlarını böyle kırdılar

Kız meselesinden tartıştığı şahsın dükkanını basan 2 şüpheli, ellerindeki döner bıçağı ve sopayla dükkanın camını kırdı. Saldırı anı kameralara saniye saniye yansıdı.
Olay, Bursa’nın merkez Osmangazi İlçesi Çırpan Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, "kız meselesi" yüzünden iki grup arasında çıkan tartışma, şiddete dönüştü. Kimliği henüz belirlenemeyen 2 şüpheli döner bıçağı ve demir sopalarla dükkan bastı. Şahısların geldiğini gören dükkan sahibi hızla dükkana kaçarak kapıyı kilitledi. Kapıyı açamayan saldırganlar ellerindeki sopalarla dükkanın camlarını kırarak hızla uzaklaştı. Tüm bu yaşananlar çevrede bulunan güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede gelen ekipler, dükkanın camlarının kırık olduğunu görerek çevrede güvenlik kamerası çalışması başlattı. Kamerada tespit edilen saldırganların, dükkan sahibiyle arasında "Kız meselesi" olan şahıslar olduğu tespit edildi. Dükkan sahibi ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, döner bıçak ve demir sopalı saldırganları yakalamak için polis çalışma başlattı.

Ellerindeki döner bıçaklarıyla dükkanın camlarını böyle kırdılar

Ellerindeki döner bıçaklarıyla dükkanın camlarını böyle kırdılar

Ellerindeki döner bıçaklarıyla dükkanın camlarını böyle kırdılar

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