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  4. Ellerini bağlayıp silahla vurmuşlar! Vahşetin ardındaki sır ortaya çıktı

Ellerini bağlayıp silahla vurmuşlar! Vahşetin ardındaki sır ortaya çıktı

25.04.2021 14:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'nde ellerini bantladıktan sonra canını aldıkları 85 yaşındaki adamı öldüren 6 kişinin, cinayeti para için gerçekleştirdikleri ortaya çıktı. 6 caninin yaşlı adamı, evindeki paraları bulduktan sonra öldürdükleri açıklandı. İşte Kartepe ilçesindeki vahşetin detayları...

Ellerini bağlayıp silahla vurmuşlar! Vahşetin ardındaki sır ortaya çıktı

Olay, 16 Nisan tarihinde Kartepe Rahmiye Mahallesi Hamamlı Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinde tek başına yaşayan 85 yaşındaki Halil İbrahim Topal’ın oğlu Şaban Topal, hayvanları beslemek için babasının evine gitti. Evin kapısını açınca babası Halil İbrahim Topal’ı elleri bantla bağlı ve kanlar içinde yerde gören oğlu, durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan incelemede, karnından silahla vurulan Topal’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan otopsinin ardından yaşlı adam Kartepe ilçesinde toprağa verildi.

Olayla ilgili Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan teknik ve fiziki takip neticesinde Halil İbrahim Topal’ı öldüren şahısların N.S. (57), Ö.M. (35), İ.A. (35), B.Y. (28), A.M.T. (60) ve M.B. (53) olduğu tespit edildi. Ekipler tarafından şahısların yakalanması için Kocaeli merkezli İstanbul ve Karabük’te eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

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PARA İÇİN ÖLDÜRDÜLER

Yakalanan şüphelilerin getirildikleri Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğünde verdikleri ifadelerinde, Halil İbrahim Topal’ın evinde çok miktarda para olduğunu öğrendiklerini ve bunun üzerine buluşarak olay günü akşam saatlerinde Topal’ın evine gittiklerini söyledikleri öğrenildi. Şahısların girdikleri evde Topal’ın ellerini bantla bağladıkları ve evde buldukları az miktarda parayı aldıktan sonra Topal’ı öldürdükleri öğrenildi. Yaşanan olayın ardından şahısların Kartepe ilçesinde bir bağ evinde bir süre saklandıktan sonra normal yaşamlarına devam ettikleri belirtildi. Şahısların emniyette yapılan işlemlerinde ise farklı suçlardan birçok suç kayıtlarının olduğu belirlendi.

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KORONAVİRÜSE YAKALANAN ŞAHIS ÖZEL KIYAFETLER ADLİYEYE GÖTÜRÜLDÜ

Zanlılar, emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edildi. Adliyeye sevkleri sırasında zanlılar, basın mensuplarının “Halil İbrahim Topal’ı neden öldürdünüz?” sorusunu yanıtsız bıraktı. Gözaltına alındıkları sırada yapılan PSR test sonucu pozitif çıkan İ.A. isimli şüpheli ise adliyeye koruyucu kıyafet ile götürüldü.

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İHA

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Kocaeli

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