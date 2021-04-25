Ellerini bağlayıp silahla vurmuşlar! Vahşetin ardındaki sır ortaya çıktı

Olay, 16 Nisan tarihinde Kartepe Rahmiye Mahallesi Hamamlı Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinde tek başına yaşayan 85 yaşındaki Halil İbrahim Topal’ın oğlu Şaban Topal, hayvanları beslemek için babasının evine gitti. Evin kapısını açınca babası Halil İbrahim Topal’ı elleri bantla bağlı ve kanlar içinde yerde gören oğlu, durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan incelemede, karnından silahla vurulan Topal’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan otopsinin ardından yaşlı adam Kartepe ilçesinde toprağa verildi.

Olayla ilgili Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan teknik ve fiziki takip neticesinde Halil İbrahim Topal’ı öldüren şahısların N.S. (57), Ö.M. (35), İ.A. (35), B.Y. (28), A.M.T. (60) ve M.B. (53) olduğu tespit edildi. Ekipler tarafından şahısların yakalanması için Kocaeli merkezli İstanbul ve Karabük’te eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.