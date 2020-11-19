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Ellerini birleştirip cadde ortasında secde etti!

19.11.2020 14:20 | Son Güncelleme:
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Ellerini birleştirip cadde ortasında secde etti!

Antalya'da cadde ortasında diz çökerek ellerinin başının üzerinde birleştirip bir süre bekleyen kişi, araçlara aldırış etmeden yola kapanıp bir süre bekledi. Sürücüler, adamın korna seslerine aldırış etmemesi üzerine yönünü değiştirerek yollarına devam etti.

Antalya'da sürücüleri ve yayaları şaşkına çeviren olay, Muratpaşa ilçesinde 'Güllük' diye bilinen Anafartalar Caddesi Atatürk Devlet Hastanesi yakınında yaşandı. Kimliği belirsiz bir kişi, caddenin ortasında dizüstü oturdu. Sürücülerin şaşkın bakışları arasında ellerini başının üzerinde birleştirip bir süre bekleyen adam, sürücülerin korna çalması ile gelen araçlara aldırış etmedi.

Sürücüler de yönlerini değiştirmek zorunda kaldı. Yola kapanıp bir süre bekleyen adam, cep telefonu kameralarına yansıdı.

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DHA

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