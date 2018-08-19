Ellerini kaybetmesi de bilimden vazgeçiremedi

Hazırladığı deney roketinin kartuşunu taktığı sırada meydana gelen patlamada ellerini kaybeden 17 yaşındaki Altuğ Özışık, bilim alanındaki çalışmalarını sürdürüyor.

Özışık, Saklıkent'teki TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi'nde düzenlenen 21. Ulusal Gökyüzü Gözlem Şenliğinde, arkadaşı Mehmet Ali Uyar ile üç boyutlu yazıcı teknolojisini kullanarak yaptığı altı bacaklı örümcek robot projesini tanıttı.

Üniversite sınavına hazırlanan Özışık, gazetecilere yaptığı açıklamada, robotik protez alanında çalıştığını, ve altı model ürettiğini söyledi.

Şenlikte üç boyut teknolojisini bilgisayar üzerinden değil, robot yaparak anlatmayı tercih ettiklerini ifade eden Özışık, modellemelerin kendilerine ait olduğunu ifade etti.

- "İnsanların neler yapabileceğini anlatmaya, gösteremeye çalıştık"

Robottaki mikro işlemciye komut yükleyerek istedikleri şekilde çalışmasını sağladıklarını anlatan Özışık, şunları dile getirdi:

"Örümceğin bacaklarında ikişer motor bulunuyor. Dönme, yürüme hareketleri ve 12 yönde eğilme sağlayabiliyoruz. Bu önceden yapılmış bir proje. Biz sadece kendi sürümümüzü ortaya koyup, birkaç değişiklik ekleyerek insanların neler yapabileceğini anlatmaya, gösteremeye çalıştık. Üç boyutlu yazıcılar geleceği değiştirebilir. Bu projeyi biz bir ayda bitirdik. Çok hızlı çalışsak iki haftada bile bitirebileceğimiz bir projeydi. Başka bir yerde aylar sürebilir. Üç boyutlu yazıcının bu şekilde hızlı çalışabilme yeteneklerini göstermek, kanıtlamak istedik. Bu konuda altı çeşit model ürettim. Tamamen kendi dizaynım olan 7'inci model konusunda çalışmalarım devam ediyor. Yakında üretime geçeceğim. Prototipleri yapıyorum."