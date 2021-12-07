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  4. Ellerini ve ayaklarını elektrik kablosuyla bağladılar! Yakalamak için günlerce nöbet tuttular

Ellerini ve ayaklarını elektrik kablosuyla bağladılar! Yakalamak için günlerce nöbet tuttular

07.12.2021 11:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'nın Alanya ilçesinde turistleri malzeme satma bahanesiyle dolandıran kişi, esnaf tarafından yakalandı. Günlerdir nöbet tutarak yakalamak için pusuya yatan esnaf, dolandırıcının ellerini ve ayaklarını elektrik kablosuyla bağladı. Başında nöbet tutukları şahsı, olay yerine gelen ekiplere teslim etti.

Olay, dün Alanya’nın Avsallar Mahallesindeki turistik bir çarşısında yaşandı. İddiaya göre, bir süredir çarşıya gelen M. E., çevre mahallelerden yanında eşlik ettirdiği esnaflara, turistlerin yaşadığı bir sitede görevli olduğunu ve onlara yüklü malzeme satacağını söyleyerek komisyon ücreti almaya başladı. Aynı yöntemle farklı tarihlerde 7-8 kişiden para alan M. E., esnaları hayali ofisinin olduğu yere götürerek ortalıktan kayboldu. Dolandırıldığını düşünen esnaflarsa jandarmaya giderek M. E. hakkında şikayetçi oldu. Aradan birkaç gün geçmesinin ardından çarşı esnafından Gaffar Uzun, güvenlik kameralarını incelerken şüphelinin aynı bölgelerde gezindiğini gördü. M.E.’yi yakalamak için tüm esnaflar dolandırıcıyı yakalamak için hazırda beklemeye başladı.

ELLERİNİ VE AYAKLARINI ELEKTRİK KABLOSUYLA BAĞLADILAR

Şüpheli M. E.’nin yine bir esnaftan 15 bin lira aldığının fark edilmesi üzerine çarşıda kovalamaca yaşandı. Gaffar Uzun ve diğer esnaflar M. E.’yi yakalayıp, kaçmaması için de elektrik kablosuyla elleri ve ayaklarını bağladı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesinin ardından bölgeye gelen jandarma ekiplerine teslim edilen M. E., gözaltına alındı.

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“6 GÜNDÜR İŞİ GÜCÜ BIRAKTIK, PEŞİNE DÜŞTÜK”

Şüpheliyi yakalayan Gaffur Uzun, “6 gündür işi gücü bıraktık, bu adamı yakalamaya çalıştık. Bugün de yine aynı şeyi yapınca peşine düştük ve etkisiz hale getirdik, jandarmaya teslim ettik. Genellikle burayı kullanıyor. En son bugün bir arkadaşımızın 10 bin lirasını alıyor, ardından kaçmaya başlıyor. Zaten hazırda bekliyorduk, peşinden gidip tertemiz yakaladık ve teslim ettik. Adaletin gereken cezayı vereceğine inanıyoruz” dedi.

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“BİR ŞEKİLDE KAÇIYORDU”

Bölgedeki başka bir esnaf da, “Çevreden esnafları buraya getiriyor, onların elinden paralarını alıyor, bir şekilde kaçıyor. Benim Norveçli müşterilerim var, fidan satacağız, çanta satacağız’ diye milleti dolandırıyor. Esnaf olarak 6 gündür peşindeydik. Bugün de elinde parayı aldığını gördüm. Ben peşinden koştum, arkadaşlar yakalamış” ifadelerini kullandı.

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İHA

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antalya
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