Ellerinizi tahriş etmeyen en iyi sıvı sabun çeşitleri

El hijyenini sağlamak için su ve sabunun bir arada kullanımı çok önemli. Sıvı ya da katı fark etmeksizin sabunların hijyen açısından önemleri çok büyük. Özellikle pandemi koşullarında kişisel temizliğe daha çok dikkat etmek hayati bir önem taşıyor. "Peki, sıvı sabun mu katı sabun mu daha hijyenik?" Bu sorunun cevabı çok net. Hiçbir yüzeyle temas etmiyor olması ve tek kullanımlık olması nedeniyle sıvı sabunlar daha hijyenik.

SIVI SABUN NEDİR?

Sıvı sabunun ne olduğunu bilmeyen yoktur ancak kısaca açıklayalım. Sıvı sabun, kişisel temizlik için üretilmiş bir çeşit sıvı deterjan. Üretimi yağ bazlı yapılan bu sabun çeşitlerinin içerisinde mutlaka bir yağ bulunuyor. Hindistan cevizi yağı ve zeytinyağı gibi... Ancak sıvı sabunlar, özellikle çok sık kullanıldığında elleri kurutabiliyor. Bu sebeple her zaman nemlendirme etkili sıvı sabunları tercih etmek cilt sağlığınız için oldukça önemli. İçeriğinde nemlendirici özelliğe sahip maddeler bulunan sıvı sabunların faydaları arasında cildinizi yumuşacık yapması da var.

Gün içerisinde ellerinizi sık sık yıkadığınız için aslında bunu düzenli bir cilt bakımı olarak görmek bile mümkün. Bu nedenle sıvı sabunu seçerken içeriğine çok dikkat etmelisiniz. Formülünde parfüm, paraben ve sentetik maddeler bulunmaması ve doğal bir içeriğe sahip olması, sıvı sabun seçiminde başlıca kriterler olabilir. Sıvı sabunda aramanız gereken bir diğer özellik de doğal cilt florasına zarar vermemesi.

Sıvı sabunlar söz konusu olduğunda cevabını merak ettiğiniz sorulardan bir diğeri de "Sıvı sabun kapağı nasıl açılır?" ise hemen söyleyelim: Öncelikle sıvı sabunun ambalajını ve varsa kilidini açın. Ardından pompa kısmını saat yönünde veya saat yönünün tersine doğru çevirin. Pompada bulunan havayı boşaltmak için sıvı sabuna ulaşana kadar pompaya birkaç defa basın. İşte, bu kadar basit! Artık sıvı sabununuzu kolayca kullanabilirsiniz.

Peki, en iyi sıvı sabun hangisi? İşte, elleri tahriş etmeyen en iyi sıvı sabun çeşitleri...

1. Hijyen ve Bakım Bir Arada!

Son dönemlerde en fazla konuşulan konulardan biri pandemi. Nasıl korunacağımızı ve neler yapmamız gerektiğini artık öğrendik. Hijyen, bunların başında geliyor. Hijyen odaklı yaşadığımız bu pandemi döneminin demirbaşlarından biri antibakteriyel sabunlar diyebilir miyiz? En bilinen antibakteriyel sıvı sabunlardan biri olan Activex, cilt sağlığınıza önem veriyor. Ellerde derinlemesine hijyen sağlayan bu sabunun en önemli özelliği, bakterilerin %99.9'una karşı etkili olması. Özellikle pandemi döneminde duyulan hijyen ihtiyacını tamamen karşılayacak bir sabun. Antibakteriyel sabunlar, genelde cilt kuruluğuna neden olması ile biliniyor. Ancak Activex, bu sorunu ortadan kaldırıyor. Nemlendirici etkisi ile cildinizi bakterilere ve virüslere karşı korurken aynı zamanda nemlendiriyor. Uygun pH değerleri sayesinde cildin doğal dengesini korumanıza imkan tanıyor. En iyi sıvı sabun markalarından biri olan Activex'in nemlendiricili etkili bu sıvı sabunu, cildinize üstün bir koruma sağlarken onu tahriş etmiyor.

Eğer ellerinizi tahriş etmeyecek bir antibakteriyel bir sıvı sabun arayışındaysanız bu ürün tam size göre!

2. Pamuk Gibi Eller İçin Pamuk Sütü!

Pamuk deyince aklımıza pürüzsüz bir beyazlık ve yumuşaklık geliyor. Kim pamuk yumuşaklığında ellere sahip olmak istemez ki? Yoğun nemlendirme etkili sıvı sabunları tercih ederek pamuk gibi ellere sahip olmak mümkün. Bu sıvı sabunlar ile el yıkama rutininizi bir cilt bakımı fırsatına çevirebilirsiniz. Pamuk tohumlarından elde edilen pamuk sütü katkılı Le Petit Marseillais Sıvı Sabun, oldukça yoğun bir formüle sahip. Bitkisel pamuk sütü içeriği sayesinde oldukça yüksek oranda nemlendiricilik sağlayan sabun, cildinize uyum sağlar ve ellerinizi tahriş etmez. Cildinizi besler ve cildinizin nem dengesini sağlar. Ayrıca nötr pH seviyesine sahip. Bu nedenle cildinizde herhangi bir irritasyon yaratmaz. Dermatolojik testlerden başarıyla geçmiş olması da bunun kanıtı. Ferah ve sade bir kokuya sahip. En güzel kokan sıvı el sabunu çeşitlerinden biri olan Le Petit Marseillais, ellerinizde uygulamadan hemen sonra fark edebileceğiniz bir yumuşaklık sağlıyor.

Siz de yumuşacık ellere sahip olmak isterseniz bu sıvı sabunu inceleyebilirsiniz!

3. Zeytinyağı Mucizesini Keşfedin!

Doğal nemlendiricilerin en bilineni zeytinyağı. Bedenimize sağladığı pek çok faydanın yanında özellikle cildimiz için oldukça besleyici doğal bir seçenek. Zeytinyağı, cildinizi güneşe karşı koruyor ve oldukça yüksek bir nem sağlıyor. Bu sayede cildinizi yumuşacık yapıyor. İşte bu nedenle cildi tahriş etmeyen sıvı sabunları sıralarken zeytinyağı katkılı olanları es geçmek mümkün değil. En iyi zeytinyağlı sıvı sabun çeşitlerinden biri olan ve vegan içeriğiyle öne çıkan bu sabun, tüm cilt tipleri için uygun. İçeriğindeki doğal zeytinyağı sayesinde cildinizi tüm gün nemlendiriyor ve tahrişlerden koruyor. Üstelik bu sıvı sabun hayvanlar üzerinde test edilmiyor. Bu da onu çevre dostu bir ürün haline getiriyor. Yumuşak kokusu ve köpürme özelliği sayesinde elleriniz her yıkamadan sonra hem kirlerden arınıyor hem de yumuşacık oluyor.

Eğer çevreye ve cildinize dost bu sıvı sabunu merak ediyorsanız buradan inceleyebilirsiniz!

4. Hindistan Cevizinin Büyüleyici Kokusuna Kapılmaya Hazır mısınız?

Hindistan cevizinin büyüleyici kokusunu sevmeyen var mı? Tropikal bir meyve olan Hindistan cevizinin yağı, nemlendirme fonksiyonuyla kozmetik ve cilt bakım sektöründe oldukça fazla tercih edilen doğal içeriklerden biri. Yoğun nemlendirici özelliği ile biliniyor. Aynı zamanda canlandırıcı, koruyucu ve arındırıcı etkiye sahip. Doğal içerikli Duru Sıvı Sabun, cildinizin temizliğini sağlarken aynı zamanda onu neme doyuruyor. Adını aldığı nem terapisi işlevini tam anlamıyla yerine getiriyor. Aynı zamanda oldukça kalıcı bir kokuya sahip, neredeyse tüm gün kokusunu koruyor. Yoğun nemlendirici içeriğiyle ellerinizi pürüzsüz bir hale getiriyor.

Hindistan cevizinin etkileyici kokusuna sahip bu yoğun nemlendiricili sıvı sabuna sahip olmak için tıklayın!

5. Elleriniz Neme Doyacak!

El yıkamak, gün içerisinde sıklıkla tekrarladığımız bir eylem. Dolayısıyla cildimizle bu kadar sık etkileşimde olacak bir ürünün içeriği çok önemli. Toplam hacminin dörtte biri kadar nemlendirici içeren Dove Sıvı Sabun, gerçek bir cilt dostu. Sadece hijyen değil, bir bakım ürünü gibi davranan bu sabun; sahip olduğu özel formülü sayesinde ellerinizi zorlu hava koşullarına karşı koruyor. Aynı zamanda cildinize ihtiyaç duyduğu nemi vererek her zaman yumuşacık ellere sahip olmanızı sağlıyor. Üstelik, alerjen içermiyor.

Cildinize dost, tahrişlere düşman bir sıvı sabun için buraya tıklayın!

6. Şişesiyle Göz Zevkinizi, İçeriğiyle Cildinizi Doyuracak!

Şık ambalajıyla dikkatleri üzerine çeken Savon de Royal Provence Sıvı El Sabunu, banyonuza çok yakışacak! Sıvı sabunların içeriğinden, kokusundan ve cildinize etkilerinden bahsettik. Ancak sıvı sabunlar söz konusu olduğunda seçimlerinizi etkileyen bir faktör daha var. Elbette ambalajları... Bu sabun tam da bu açıdan diğer birçok sıvı sabundan ayrılarak öne çıkıyor. Pek çok farklı renkte üretilmiş, kabartma baskılı tasarım şişeleri ile size rengarenk banyolar vadediyor. Tabii bu sabunu tercih etmeniz için tek neden ambalajı değil. Aynı zamanda oldukça temiz bir içeriğe ve nemlendirici krem bulunan özel bir formüle sahip. Elleriniz için tüm gün sürecek nemlendirici etkisi de bulunan bu sabunun kokusu da oldukça kalıcı. Alkol ve paraben içermeyen Savon de Royal Provence Sıvı El Sabunu, herhangi bir hayvansal ürün içermiyor.

Siz de hem ellerinize iyi bakacak hem de banyonuzda harika görünecek bir sıvı sabuna sahip olmak isterseniz buraya tıklayın!

7. Gerçek Doğallık Banyonuza Geldi!

Doğallık deyince akan sular duruyor. Her şeyin günden güne yapaylaştığı dünyamızda doğal içeriklere çok ihtiyacımız var. Tamamen organik ve katkısız içeriğiyle dikkat çeken Sade Botanicals Sıvı Kastil Sabunu; Hindistan cevizi yağı, Hint yağı ve zeytinyağı içeren özel bir formüle sahip. Özenle seçilen esansiyel yağlarla cildi kurutmadan temizliyor. Yapay maddeler içermeyen tamamen bitkisel bazlı bir sabun çeşidi. Oldukça yoğun miktarda zeytinyağı içeren bu sabunun kokusu da harika. Mis gibi kokusu için kullanılan ıtır yağı, oldukça ferah ve kalıcı bir koku sağlıyor.

İçeriği tamamen doğal bir sabun istiyorsanız bu sıvı sabunu inceleyebilirsiniz!

Bambu Ağaçları Arasında Minik Bir Yolculuğa Hazır Mısınız?



El sabunları, gün içinde cildimize en fazla temas eden maddeler. Dolayısıyla pH değeri mutlaka cildin naturasıyla uyumlu olmalı. İçeriğine nemlendirme özelliğini destekleyecek farklı katkı maddeleri de eklenmeli. Bunlardan biri gliserin. İşte Pierre Cardin'in bu özel formüllü sıvı sabunu, oldukça yoğun bir gliserine sahip. Bu da onun iyi bir nemlendirici ve tahriş karşıtı olduğunu gösteriyor. Uzakdoğu'nun bambularından ilhamla oluşturulan aromatik esanslı ürün, oldukça kalıcı ve farklı bir kokuya sahip. Aynı zamanda E vitamini içeren bu sabunu çok seveceğinizi düşünüyoruz.

Farklı kokulardan hoşlanıyorsanız bu sıvı sabunu inceleyebilirsiniz!

9. Isparta'nın Güllerinden İlham Alın!

Sıvı sabun seçimi özellikle hassas cilde sahip kişiler için oldukça önemli. Bazı içeriklere karşı kolayca alerjik reaksiyon gösterebilirler. Bu nedenle her zaman doğal ürünleri tercih etmek çok önemli. Tamamen doğal içeriği ve yüzde yüz vegan formülü ile Thera Style Sıvı Sabun, ellerinizin ihtiyaç duyduğu temizliği ve bakımı sunuyor. Aynı zamanda cildinizin doğal florasını koruyor ve derinlemesine bir temizlik sağlıyor. İçeriğinde Isparta'da yetişen yerel güllerin özü bulunuyor. Cildinizi nemlendiriyor ve tazeliyor. Köpürme performansı da gayet yüksek olan Thera Style Sıvı Sabun'un ambalajı ve şişesi tamamen geri dönüştürülebilir malzemeden üretiliyor. Bu da onu çevre dostu bir sabun haline getiriyor. Tüm cilt tiplerine uygun bir formüle sahip olan bu sıvı sabun, tamamen doğal olmasının yanı sıra hayvansal ürünler içermiyor ve hayvanlar üzerinde asla deneyler yapmıyor. İçeriğindeki gül esansı sayesinde dingin gül kokusunu her an elinizde hissedebilirsiniz.

Cildinize ve çevreye dost bir sıvı sabuna sahip olmak isterseniz buraya tıklayın!

10. Portakalın Arındırıcı Etkisi Bu Sıvı Sabunda Saklı!



Portakalın vücudumuza faydalarını biliyoruz. Peki, cildimize olan faydaları hakkında bir fikriniz var mı? Portakal yağının cildimize faydaları saymakla bitmiyor. Öncelikle iyi bir arındırıcı olan bu yağ, oldukça hijyenik bir doğal içerik. Aynı zamanda cildi canlandırıyor. Siveno Sıvı Sabun'un içeriğinde portakal yağının yanı sıra Hint yağı da bulunuyor. Cilde parlaklık veren bu yağ, aynı zamanda çok iyi bir nemlendirici. Sabunun içeriğinde temizlik fonksiyonu için tamamen doğal içeriği destekleyen sirke kullanılıyor. Sirke bilinen en iyi ve en doğal antiseptik. Aynı zamanda sıkılaştırıcı ve canlandırıcı etkisi de biliniyor. Siveno Sıvı Sabun'un içeriğinde bulunan gliserin de nemlendirme özelliğine sahip bir bileşen. Cildinizin nem tutma kapasitesini artırarak daha sağlıklı ellere ve tırnaklara sahip olmanızı sağlıyor. Ayrıca paraben ya da sentetik maddeler içermeyen çevre dostu bir formüle sahip.

Doğal ve zengin bir formülasyona sahip bu sıvı sabuna sahip olmak isterseniz detaylarını buradan inceleyebilirsiniz!