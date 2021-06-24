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  4. Elleriyle kazdılar! Toprak altındaki yavru köpekleri çocuklar kurtardı

Elleriyle kazdılar! Toprak altındaki yavru köpekleri çocuklar kurtardı

24.06.2021 13:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esenyurt'ta çocuklar, boş bir arazide toprak altında olan 4 yavru köpeği ölümden kurtardı. Toprağı elleriyle kazan duyarlı çocuklarıysa arkadaşları görüntüledi.

İstanbul Esenyurt Örnek Mahallesi'nde şok eden bir olay yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yaklaşık bir ay önce olduğu belirtilen olayda boş arazide gezen 4 çocuk, yavru bir köpeğin havladığını duyunca o noktaya yöneldi.

KÖPEĞİN HAVLAMASIYLA TOPRAĞI KAZMAYA BAŞLADILAR

Çocuklar, köpeğin yakınındaki bir yere bakarak havladığını gördü. Bu noktada bir yuva olduğunu ve üzerinin toprakla kapalı olduğunu gören çocuklar seslerin buradan geldiğini anlayınca elleriyle toprağı kazdı. Çocuklar, toprağın altındaki 4 yavru köpeğe ulaştı. Çocuklardan bir tanesi ise o anları cep telefonuyla görüntüledi. Yavruların canlı olarak toprak altında kalmasının nedeni ise henüz bilinmiyor.

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Esenyurt
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