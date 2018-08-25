Ali Rıza Acar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilkokulu bitirdikten sonra 1968 yılında Tahtakale'de "Düdükçü Nuri" lakaplı kaval ustası olan babasının yanında çırak olarak işe başladığını, 10 yıl çıraklık yaptıktan sonra hacca giden babasının iş yerini kendisine emanet ettiğini anlattı.

Bu işi 50 yıldır sürdürdüğünü aktaran Acar, "Ney, zurna, kaval gibi nefesli aletlerin ustasıyım. Bu işi çocuklarıma da öğrettim. Ben öldükten sonra veya bıraktıktan sonra çocuklarım da isterlerse yapabilirler. Onları çok güzel yetiştirdim" dedi.

Ali Rıza Acar, 4 oğlunu da meslek konusunda yetiştirdiğini ancak oğullarından sadece birinin bu işi sürdürdüğünü dile getirerek, "Beni babam nasıl yetiştirdiyse çocuklarımın da ben öldükten sonra bu işi yapmasını çok isterim ama bizim meslek çok ağır bir meslek. Ben çok uzun yıllardan beri bu mesleği yaptığımdan müşteri potansiyeli çok fazla ama dediğim gibi on tane usta olsa buranın işini yetiştiremez." ifadelerini kullandı.

Acar, işlerinin çok yoğun olduğunu, yaptıkları müzik aletlerini genelde yurt dışına sattıklarını belirterek, yetiştirecek eleman bulamadığı için taleplere çok fazla cevap veremediklerini kaydetti.

Acar, genelde Almanya, Fransa, Hollanda, Belçika, Amerika ve Arap ülkelerinden talepler aldıklarını vurgulayarak, "Ney, zurna ve diğer ürettiğim aletlerin hepsi de gidiyor. Avrupa'da yaşayan Türklerden çok talep geliyor." diye konuştu.