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Elma ağacı eylülde çiçek açtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2019 15:50 | Son Güncelleme

YOZGAT'ın Sorgun ilçesi Araplı beldesinde elma ağacı, eylül ayında çiçek açtı.

Elma ağacı eylülde çiçek açtı

Halit YILMAZ/SORGUN (Yozgat), (DHA)- YOZGAT'ın Sorgun ilçesi Araplı beldesinde elma ağacı, eylül ayında çiçek açtı.
Sorgun'da ilçe merkezinin yakınındaki arazide bulunan ve yazın meyve veren elma ağacı, sonbaharda yeniden filizlenip çiçek açtı. Dallardaki çiçekleri fark eden belde sakinlerinden Mustafa Bükücü (57), gördüğü manzara karşısında şaşırdı. Hayvancılık yaparak geçimini sağlayan Bükücü, "Havaların sıcak gitmesinden dolayı bu mevsimde ilk kez elma ağacının çiçek açtığını gördüm. Hayvanlarımı otlatırken gördüm. Mevsimlerin, iklimlerin değişiminden oluyor. Normalde ilkbaharda çiçek açması lazım; ama çiçek açmaması gereken ağaç çiçek açmış" dedi.

FOTOĞRAFLI

Elma ağacı eylülde çiçek açtıElma ağacı eylülde çiçek açtı

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