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Elma bahçesinde ağaca çarpan otomobil devrildi: 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.05.2019 16:37 | Son Güncelleme

Konya’nın Beyşehir ilçesinde kontrolden çıkarak elma bahçesine giren otomobilin ağaca çarparak devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.Kaza, Müftü Mahallesi Beyşehir-Seydişehir çevre yolunda meydana geldi.

Elma bahçesinde ağaca çarpan otomobil devrildi: 3 yaralı

Konya’nın Beyşehir ilçesinde kontrolden çıkarak elma bahçesine giren otomobilin ağaca çarparak devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Kaza, Müftü Mahallesi Beyşehir-Seydişehir çevre yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Berkay D. idaresindeki 42 TB 633 plakalı otomobil, Seydişehir istikametine seyir halinde olduğu esnada sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Yol kenarındaki bir elma bahçesine giren otomobil, ağaca çarparak devrildi. Kazada sürücü ile araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Bahçe sahibi Ramazan İnan, bahçe evinde uyuduğu sırada duyduğu gürültüye uyanıp dışarıya çıktığında bahçesinde kaza olduğunu gördüğünü belirterek, “Bahçede olmadığım iyi olmuş, az evvel oğlum burada çalışıyordu, çapa yapıyordu. Ben de yanındaydım. Ama bahçeden o da ayrılmış, kazayı gelince görmüş” diye konuştu.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Elma bahçesinde ağaca çarpan otomobil devrildi: 3 yaralı

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