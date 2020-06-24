Elma Çayı : Faydaları Nelerdir, Nasıl Hazırlanır?

Elma, üzümle birlikte en çok tüketilen ve yetiştirilen meyvelerden biridir. Küçük fideler halindeyken düşük sıcaklıklardan çok fazla etkilenebilir. Daha çok serin ve soğuk iklimi sever. Yaklaşık olarak -35 derece soğuğa dayanma kapasitesine sahip bir meyvedir. Kireç oranı düşük olan bölgelerde daha çok yetişir. Ülkemizde İç Anadolu, Orta Karadeniz ve Akdeniz Bölgesi ağırlıklı olarak yetiştirildiği bölgelerdir. İçeriğinde insan vücudu için büyük oranda fayda sağlayan A, B6, C, D, E ve K vitaminleri yer alır. Aynı zamanda magnezyum, potasyum ve sodyum gibi önemli mineralleri bulundurur.
Öksürük uzun süreli olduğu zaman can sıkıcı bir hale gelebilir. Elma çayı özellikle boğaz ağrısına iyi gelerek, boğazı yumuşatır. Düzenli bir şekilde içilen elma çayı, öksürüğün azalmasına ve ilerleyen zamanlarda tamamen geçmesine yardımcı olur.
Fazla kilo hem hareket özgürlüğünü kısıtlar hem de birçok sağlık sorununa davetiye çıkarır. Elma çayı, içeriğinde yer alan vitaminler sayesinde vücudun hem şeker ihtiyacını karşılar hem de uzun süre tok kalmaya yardımcı olarak kilo vermeye destek olur.
Hamilelik dönemi içerisinde anne adayının doğal ve sağlıklı bir beslenme düzeni izlemesi gerekir. Elma, bebeğin sağlıklı bir şekilde gelişimini sürdürmesi için gerekli olan bir besindir. Düzenli olarak tüketilen elma çayı hem anne adayına hem de bebeğe fayda sağlar. Anne adayının mide bulantısını önleyerek, kusmayı engeller. Ancak herhangi bir alerjik durumundan korunmak için günlük olarak tüketilmesi gereken miktarın aşılmaması gerekir.
Ülkemizde çok fazla tüketilen ve güçlü bir şifa kaynağı olan elma, direkt olarak ya da çay formunda tüketilebilir. Çayı hazırlamak için gerekli olan malzemeler: 4 elma ve 1 litre su.
1. İlk olarak elmalar iyice yıkanmalı. İsteğe göre kabukları soyulabilir. Ancak elmanın antioksidan özelliğini kabuğunun taşıması nedeniyle soyulmadan tüketilmesi daha yararlı olur.
2. 1 litre su kaynatılır ve elmalar küçük parçalar halinde doğrandıktan sonra, suyun içerisine atılır.
3. Yaklaşık olarak yarım saat kaynatılır ve demlenir.
4. Ilık bir kıvama geldiği zaman içilebilir.
İnsan vücuduna büyük oranda yarar sağlayan elma çayı, bazı bünyelerde yan etkilere sebep olabilir. Düzenli olarak kullanılması gereken bazı ilaçlarla etkileşime girdiği durumda vücuda faydadan çok zararı dokunur. Sorunlu olan organ ya da dokuların fonksiyonunun duraklamasına neden olabilir. Sağlıklı bir şekilde işlevini sağlayamayan organlar, diğer organların işleyişine de zarar verebilir.
İnsan vücudu bazı besinlere karşı daha duyarlı olabilir. Bitki çayları, çok tüketildiği takdirde vücutta alerjik reaksiyonlara sebep olabilir. Elma çayının içeriğinde insan vücuduna dokunan ve ağır gelen maddeler olduğu için cilt yüzeyinde kızarıklık, kaşıntı ya da kabarıklıklar gözlenebilir.
Anne adaylarının ve emziren annelerin günlük tüketilmesi gereken oranı aşmaması gerekir. Aşırı miktarda tüketimi alerjik reaksiyonlar başta olmak üzere çeşitli sağlık sorunlarına neden olabilir. Hazımsızlık problemine yol açması da beklenen yan etkiler arasındadır.
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