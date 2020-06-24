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Elma Çayı : Faydaları Nelerdir, Nasıl Hazırlanır?

SAĞLIK HABERLERİ  | 24.06.2020 10:52 | Son Güncelleme

Elma, üzümle birlikte en çok tüketilen ve yetiştirilen meyvelerden biridir.

Elma Çayı : Faydaları Nelerdir, Nasıl Hazırlanır?

Elma, üzümle birlikte en çok tüketilen ve yetiştirilen meyvelerden biridir. Küçük fideler halindeyken düşük sıcaklıklardan çok fazla etkilenebilir. Daha çok serin ve soğuk iklimi sever. Yaklaşık olarak -35 derece soğuğa dayanma kapasitesine sahip bir meyvedir. Kireç oranı düşük olan bölgelerde daha çok yetişir. Ülkemizde İç Anadolu, Orta Karadeniz ve Akdeniz Bölgesi ağırlıklı olarak yetiştirildiği bölgelerdir. İçeriğinde insan vücudu için büyük oranda fayda sağlayan A, B6, C, D, E ve K vitaminleri yer alır. Aynı zamanda magnezyum, potasyum ve sodyum gibi önemli mineralleri bulundurur.

Elma Çayının Faydaları

elma çay

  • Elma, antioksidan etkisi sayesinde vücuttaki kanser hücrelerinin artmasına neden olan serbest radikallerin çoğalmasını engeller. Kanser başta olmak üzere birçok hastalığa karşı koruma sağlar. Özellikle en sık görülen kolon kanserini önlemede etkili bir doğal yardımcıdır.
  • Mikrop ya da virüslere karşı koruma sağlayan bağışıklık sistemi, insan vücudu için çok önemlidir. Elma, içeriğindeki aminoasit sayesinde bağışıklık sistemini güçlendiren ve hastalıklara karşı vücudu koruyan destekleyici besinlerin arasında yer alır.
  • Cildin derinlemesine beslenmesi ve sağlıklı olması için elma çayından düzenli olarak yararlanılabilir. İçeriğinde yer alan vitaminler cildin nem oranını artırır ve daha genç bir görünüme kavuşturur. Aynı zamanda ilerleyen zamanlarda cilt yüzeyinde meydana gelen kırışıklık ve sarkma gibi sorunları giderir.
  • Üst solunum yolu hastalıklarının balgam gibi belirtilerini yok etmede etkili rol oynar.

Elma Çayı Öksürüğe İyi Gelir Mi?

Öksürük uzun süreli olduğu zaman can sıkıcı bir hale gelebilir. Elma çayı özellikle boğaz ağrısına iyi gelerek, boğazı yumuşatır. Düzenli bir şekilde içilen elma çayı, öksürüğün azalmasına ve ilerleyen zamanlarda tamamen geçmesine yardımcı olur.

Elma Çayı Zayıflatır Mı?

Fazla kilo hem hareket özgürlüğünü kısıtlar hem de birçok sağlık sorununa davetiye çıkarır. Elma çayı, içeriğinde yer alan vitaminler sayesinde vücudun hem şeker ihtiyacını karşılar hem de uzun süre tok kalmaya yardımcı olarak kilo vermeye destek olur.

Elma Çayı Hamilelikte İçilir Mi?

Hamilelik dönemi içerisinde anne adayının doğal ve sağlıklı bir beslenme düzeni izlemesi gerekir. Elma, bebeğin sağlıklı bir şekilde gelişimini sürdürmesi için gerekli olan bir besindir. Düzenli olarak tüketilen elma çayı hem anne adayına hem de bebeğe fayda sağlar. Anne adayının mide bulantısını önleyerek, kusmayı engeller. Ancak herhangi bir alerjik durumundan korunmak için günlük olarak tüketilmesi gereken miktarın aşılmaması gerekir.

Elma Çayı Nasıl Hazırlanır?

Ülkemizde çok fazla tüketilen ve güçlü bir şifa kaynağı olan elma, direkt olarak ya da çay formunda tüketilebilir. Çayı hazırlamak için gerekli olan malzemeler: 4 elma ve 1 litre su.

1. İlk olarak elmalar iyice yıkanmalı. İsteğe göre kabukları soyulabilir. Ancak elmanın antioksidan özelliğini kabuğunun taşıması nedeniyle soyulmadan tüketilmesi daha yararlı olur.

2. 1 litre su kaynatılır ve elmalar küçük parçalar halinde doğrandıktan sonra, suyun içerisine atılır.

3. Yaklaşık olarak yarım saat kaynatılır ve demlenir.

4. Ilık bir kıvama geldiği zaman içilebilir.

Elma Çayının Yan Etkileri

elma çayı

İnsan vücuduna büyük oranda yarar sağlayan elma çayı, bazı bünyelerde yan etkilere sebep olabilir. Düzenli olarak kullanılması gereken bazı ilaçlarla etkileşime girdiği durumda vücuda faydadan çok zararı dokunur. Sorunlu olan organ ya da dokuların fonksiyonunun duraklamasına neden olabilir. Sağlıklı bir şekilde işlevini sağlayamayan organlar, diğer organların işleyişine de zarar verebilir.

İnsan vücudu bazı besinlere karşı daha duyarlı olabilir. Bitki çayları, çok tüketildiği takdirde vücutta alerjik reaksiyonlara sebep olabilir. Elma çayının içeriğinde insan vücuduna dokunan ve ağır gelen maddeler olduğu için cilt yüzeyinde kızarıklık, kaşıntı ya da kabarıklıklar gözlenebilir.

Anne adaylarının ve emziren annelerin günlük tüketilmesi gereken oranı aşmaması gerekir. Aşırı miktarda tüketimi alerjik reaksiyonlar başta olmak üzere çeşitli sağlık sorunlarına neden olabilir. Hazımsızlık problemine yol açması da beklenen yan etkiler arasındadır.

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