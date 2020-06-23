Şok diyetler uzun vadede sürdürülebilir diyetler olmasa da metabolizmanızı şaşırtmak için biçilmiş kaftandır. Çoğunlukla birkaç gün tek yönlü beslenme prensibine dayanan şok diyetler bir nevi detoks etkisi yaratıp vücudunuzun temizlenmesine de yardımcı olurlar. Elma diyeti ise adından da anlaşılabileceği üzere, en çok elmanın tüketildiği bir diyet çeşidi. Elmanın doğal bir besin olması ve içerisinde gün içinde ihtiyacınız olan karbonhidrat miktarını da barındırması sebebiyle elma diyeti birkaç günde hatırı sayılır miktarda kilo kaybetmenize yardımcı olacak.

Elma Diyeti Nasıl Yapılır?

Elma diyeti toplamda 5 gün süren bir diyettir. Bu beş günün tamamında elma ile beslenmeniz elbette beklenmiyor ancak günlük beslenme düzeninizin elma odaklı olması gerekiyor. Elma diyetini üç aşamada inceleyebiliriz:

İlk Gün Evresi: Bu aşama şok diyetlere ismini veren vücudu şok etme kısmı. Normal yemek düzeninizde çeşitli besin gruplarından farklı miktarlarda yiyecekler bulunurken elma diyetine başladığınız ilk günde yalnızca ve yalnızca elma tüketmelisiniz. Adet sınırlaması yok ancak sabah, öğle ve akşam öğünlerinde tükettiğiniz toplam elmanın 1.5 kilogramı geçmemesi gerekiyor.

Bu aşama şok diyetlere ismini veren vücudu şok etme kısmı. Normal yemek düzeninizde çeşitli besin gruplarından farklı miktarlarda yiyecekler bulunurken elma diyetine başladığınız ilk günde yalnızca ve yalnızca elma tüketmelisiniz. Adet sınırlaması yok ancak sabah, öğle ve akşam öğünlerinde tükettiğiniz toplam elmanın 1.5 kilogramı geçmemesi gerekiyor. İkinci Gün Evresi: Elma diyetinin ikinci gününde bir önceki günde olduğu gibi sabah ve akşam öğünleriniz yalnızca elmadan oluşmalı. Fakat vücudumuzun ihtiyaç duyduğu tüm besinleri elmadan alması mümkün olmadığı için kalan ihtiyaçlarınızı karşılayacak bazı sebzeleri öğle yemeğine ekleyip elmayla birlikte tüketmelisiniz. Bu şekilde aldığınız kalori miktarını artırmadan ihtiyaç duyduğunuz besinleri almış olacaksınız ve daha kolay kilo kaybedeceksiniz.

Elma diyetinin ikinci gününde bir önceki günde olduğu gibi sabah ve akşam öğünleriniz yalnızca elmadan oluşmalı. Fakat vücudumuzun ihtiyaç duyduğu tüm besinleri elmadan alması mümkün olmadığı için kalan ihtiyaçlarınızı karşılayacak bazı sebzeleri öğle yemeğine ekleyip elmayla birlikte tüketmelisiniz. Bu şekilde aldığınız kalori miktarını artırmadan ihtiyaç duyduğunuz besinleri almış olacaksınız ve daha kolay kilo kaybedeceksiniz. 3-5. Gün Evresi: İkinci günden sonra yalnızca bir öğünde elmayı tek başına tükettikten sonra diğer öğünlerde sağlıklı beslenmeniz yeterli. Yani örneğin sabah ve öğle öğünlerinde elmaya ek olarak sebzelerle, etle beslendiyseniz akşam öğününde yalnızca elma tüketmelisiniz.

Yiyebilecekleriniz

Bu diyetin olmazsa olmazı elbette elma, bu yüzden kırmızı, sarı ya da yeşil hiç fark etmeden istediğiniz türde elmayı seçebilirsiniz. İlk günden sonra öğünlerinize ekleyeceğiniz besinlerin sağlıklı, kilo aldırmayacak besinler olması yeterli. Peynir, yoğurt, kefir gibi süt ürünlerini tüketebilirsiniz. Ayrıca protein ihtiyacının karşılanması önemli olduğu için imkanınız varsa en az bir öğüne balık, tavuk, kırmızı et gibi protein yönü ağır besinler eklemeye çalışın. Eğer yoksa, nohut, kuru fasulye gibi bakliyatlar da elma diyetinde protein ihtiyacınızın karşılanması için yeterli olacaktır.