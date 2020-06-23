Şok diyetler uzun vadede sürdürülebilir diyetler olmasa da metabolizmanızı şaşırtmak için biçilmiş kaftandır. Çoğunlukla birkaç gün tek yönlü beslenme prensibine dayanan şok diyetler bir nevi detoks etkisi yaratıp vücudunuzun temizlenmesine de yardımcı olurlar. Elma diyeti ise adından da anlaşılabileceği üzere, en çok elmanın tüketildiği bir diyet çeşidi. Elmanın doğal bir besin olması ve içerisinde gün içinde ihtiyacınız olan karbonhidrat miktarını da barındırması sebebiyle elma diyeti birkaç günde hatırı sayılır miktarda kilo kaybetmenize yardımcı olacak.
Elma Diyeti Nasıl Yapılır?
Elma diyeti toplamda 5 gün süren bir diyettir. Bu beş günün tamamında elma ile beslenmeniz elbette beklenmiyor ancak günlük beslenme düzeninizin elma odaklı olması gerekiyor. Elma diyetini üç aşamada inceleyebiliriz:
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İlk Gün Evresi: Bu aşama şok diyetlere ismini veren vücudu şok etme kısmı. Normal yemek düzeninizde çeşitli besin gruplarından farklı miktarlarda yiyecekler bulunurken elma diyetine başladığınız ilk günde yalnızca ve yalnızca elma tüketmelisiniz. Adet sınırlaması yok ancak sabah, öğle ve akşam öğünlerinde tükettiğiniz toplam elmanın 1.5 kilogramı geçmemesi gerekiyor.
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İkinci Gün Evresi: Elma diyetinin ikinci gününde bir önceki günde olduğu gibi sabah ve akşam öğünleriniz yalnızca elmadan oluşmalı. Fakat vücudumuzun ihtiyaç duyduğu tüm besinleri elmadan alması mümkün olmadığı için kalan ihtiyaçlarınızı karşılayacak bazı sebzeleri öğle yemeğine ekleyip elmayla birlikte tüketmelisiniz. Bu şekilde aldığınız kalori miktarını artırmadan ihtiyaç duyduğunuz besinleri almış olacaksınız ve daha kolay kilo kaybedeceksiniz.
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3-5. Gün Evresi: İkinci günden sonra yalnızca bir öğünde elmayı tek başına tükettikten sonra diğer öğünlerde sağlıklı beslenmeniz yeterli. Yani örneğin sabah ve öğle öğünlerinde elmaya ek olarak sebzelerle, etle beslendiyseniz akşam öğününde yalnızca elma tüketmelisiniz.
Yiyebilecekleriniz
Bu diyetin olmazsa olmazı elbette elma, bu yüzden kırmızı, sarı ya da yeşil hiç fark etmeden istediğiniz türde elmayı seçebilirsiniz. İlk günden sonra öğünlerinize ekleyeceğiniz besinlerin sağlıklı, kilo aldırmayacak besinler olması yeterli. Peynir, yoğurt, kefir gibi süt ürünlerini tüketebilirsiniz. Ayrıca protein ihtiyacının karşılanması önemli olduğu için imkanınız varsa en az bir öğüne balık, tavuk, kırmızı et gibi protein yönü ağır besinler eklemeye çalışın. Eğer yoksa, nohut, kuru fasulye gibi bakliyatlar da elma diyetinde protein ihtiyacınızın karşılanması için yeterli olacaktır.
Sebzeler ve meyvelerde herhangi bir kısıtlama yok; damak tadınıza göre istediğiniz sebzeleri pişirebilirsiniz. Dikkat etmeniz gereken tek nokta bütün öğünlerinizde bir şekilde elma bulunması. Ayrıca, günde en az iki litre su içmeyi ihmal etmemelisiniz. Su içmek sağlıklı olmanıza yardımcı olurken metabolizmayı hızlandırdığı için elma diyeti sırasındaki kilo kaybını da hızlandıracaktır.
Yememeniz Gerekenler
Diyet yaparken yağ oranı yüksek, rafine şeker eklentisi bulunan ya da karbonhidrat miktarları yüksek besinleri tüketmenizi tavsiye etmiyoruz. Bugün dışarıdan alacağınız her paketli üründe mutlaka koruyucu kimyasallar ve rafine şeker eklentisi bulunuyor. Bu yüzden elma diyeti yaparken paketli ürünlerden mümkün olduğunda kaçınmaya çalışın. Süt ve süt ürünlerinde dikkat edilmesi gereken nokta ise yağ oranları. Yoğurtların, sütlerin yağ oranı markadan markaya değiştiği için etiketlerini okuyarak yağ oranı en az olan ürünleri satın almalısınız ki daha az yağ aldığınız için kilo kaybınız hızlansın.
Yani aslında elma diyetinin normal diyetlerden ayrı olarak özellikle kaçınmanızı gerektirdiği bir besin yok. Elma diyeti sırasında öğünlerinizin yanına ekleyeceğiniz yiyeceklerde sağlıklı olma şartını göz önünde bulundurduğunuz sürece çok hızlı bir şekilde kilo kaybedebilirsiniz.
Elma Diyetinin Faydaları
- Bulması kolay malzemelerden oluştuğu için elma diyetini herkes yapabilir.
- Tek yönlü beslenme sağlanacağı için kilo kaybı çok hızlı olacaktır, bu beş günlük elma diyeti ile 5 kilograma kadar verebilirsiniz.
- Elma bol miktarda vitamin ve mineral içerir. Elma diyetinde gün boyunca tüketeceğiniz elmalar günlük vitamin ve mineral ihtiyacınızı karşılamaya çok kolay bir şekilde yeter.
- Diyet boyunca alacağınız besin çeşitleri kısıtlı olduğu için sindirime enerji harcamayacak olan vücudunuz zehirleyici maddeleri uzaklaştırmak için daha çok çaba harcayacaktır. Yani elma diyetinin detoks etkisi de otomatik olarak ortaya çıkmış oluyor böylece.
- Elma lif yönünden çok zengin bir besindir. Diyet süresince her öğünde en az bir tane elma tüketeceğiniz için daha geç acıkırsınız. Sık sık acıkmadığınız için diyeti takip etmeniz de nispeten kolaylaşacak.
- Kan şekerinin sık sık inip artması insülin direnci, şeker hastalığı gibi sorunların çıkmasına sebep olabilir. Elma diyetinde ise tek yönlü beslendiğiniz için bu beş gün boyunca kan şekeriniz sabit kalır. Bu da sağlık sorunlarının engellenmesine yardımcı olur.
Elma Diyetinin Zararları
- Elma diyetinde günlük kalori alımınız oldukça düşük olduğu için ağırlık kaldırma vb. içeren sporlardan kaçınmanız gerekir. Aksi takdirde aldığınız enerji harcadığınızdan az olacağı için sorun yaşayabilirsiniz.
- Beş gün boyunca her öğünde elma yenmesi farklı tatlara alışkın kişiler için sıkıcı bir durum yaratabilir.
- Elma asidik yönü olan bir besin olduğu için mide problemi yaşayanlarda gastrit başta olmak üzere ciddi mide sorunlarına sebep olabilir. Bu tür bir hastalığı olan kişiler elma diyetinden kaçınmalıdır.
- Yeşil elma diyeti zararları arasında baş dönmesi, baş ağrısı, halsizlik gibi belirtiler görülebilir. Bunun sebebi alınan enerjinin az olması ve bünyenin bu duruma alışkın olmamasıdır. Eğer böyle şikayetleriniz olursa diyeti bırakmanız en doğrusu olacaktır.
- Elma yağ bakımından zayıf bir besin olduğu için vücudunuzun yağ ihtiyacını karşılamakta oldukça yetersiz kalacaktır. Öğünlerin yanına eklediğiniz besinlerin sağlıklı yağlar içermesi bunu çözebilir. Ceviz, fındık gibi kuruyemişleri salatalarınıza karıştırabilir; yemeklerinizi zeytinyağı ya da tereyağı kullanarak pişirebilirsiniz.
- Hemen her şok diyet gibi elma diyetinin sonucunda verdiğiniz kilolar da kalıcı değildir. Eğer diyet bitiminde eskisi gibi beslenmeye devam ederseniz verdiğiniz kiloları geri alabilirsiniz.
Örnek Diyet Listesi
1. Gün
Sabah: İki elma
Öğle: Bir elma
Akşam: İki elma
2. Gün
Sabah: İki elma
Öğle: Bir elma, peynirli çoban salata
Akşam: İki elma
3. Gün
Sabah: Bir elma, iki dilim tam buğday ekmeği, hindi füme
Öğle: Bir elma, havuçlu salata
Akşam: İki elma
4. Gün
Sabah: İki elma, iki haşlanmış yumurta, peynir
Öğle: İki elma
Akşam: Bir elma, haşlanmış brokoli, bir konserve ton balığı
5. Gün
Sabah: İki elma, tam buğday ekmekli sandviç
Öğle: Bir elma, bol yeşillikli salata, ızgara tavuk göğsü
Akşam: İki elma
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