Elma Festivali'nde 'en iyiler' ödüllendirildi

Denizli (DHA) - Denizli'nin Çivril ilçesinde düzenlenen 'Elma Festivali'nde en iyi elmayı üreten çiftçiyi, en güzel pastayı yapanlar ödüllendirildi. 22'inci Uluslararası Elma Tarım ve Kültür Festivali, kortej yürüyüşü ile başladı. Festival kapsamında yöresel kıyafetli genç kızların yer aldığı güzellik yarışmasında birinciliği Buse Başar elde etti. Gül motiflerinin verildiği elmalı pastasıyla Aynur Eker de 'en iyi pasta yapan' ödülünü aldı. Elma Festivali kapsamında sahne alan Buray ve Hande Yener de şarkıları ile hayranını coşturdu.



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