Elma kabuğu çayı faydaları nelerdir? Elma kabuğu çayı nasıl yapılır?

Tarih boyunca varlığı ve tüketimi süregelen elmanın ulaşımı en kolay ve en sık tüketilen meyveler arasındadır. Hemen hemen her evde bulunan bu meyvenin kendi kadar kabukları da faydalıdır. Pek çok uzmanın dikkat çektiği elma kabuğunun sağladığı faydalardan yararlanabilmenin çeşitli yöntemleri vardır. Bu yöntemlerden en sık tercih edileni ise elma kabuğunun demlenerek çay hâlinde tüketimidir. Peki, uzmanlar tarafından tüketimi önerilen elma kabuğu çayı ne işe yarar?
Zengin bir kuarsetin ve antioksidan kaynağı olan elma kabuğunun faydalarından yararlanabilmenin en yaygın kullanım yolu demlenmesiyle hazırlanan elma kabuğu çayıdır. Farklı hastalık ve rahatsızlıkların giderilmesinde destekleyici olarak rol alan elma kabuğu çayı mucizevi sonuçlar doğuran şifalı çaylar arasında sayılır. Üst solunum rahatsızlıklarının üzerindeki olumlu etkileriyle bilinen elma kabuğu çayı faydaları şu şekildedir:
Özellikle kış aylarında vücudun hastalıklara karşı direncini artırmak amacıyla tüketilen elma kabuğu çayının bilinen bir yan etkisi yoktur. Fakat herhangi bir alerjik reaksiyon göstermesi durumunda elma kabuğu çayının tüketilmesi bırakılmalıdır. Ayrıca kronik rahatsızlığı bulunan kişilerin, hamilelerin ve emziren kadınların kullanım öncesinde doktora danışması tavsiye edilir. Bu çayın yan etkilerinin meydana gelmemesi veya faydalarının etkisini gösterebilmesi için doğru hazırlamanın önemi oldukça büyüktür.
Elma kabuğu çayı tarifi için gerekli malzemeler:
Elma kabuğu çayı nasıl demlenir?
Fazla kiloya sahip pek çok kişi zayıflamak için farklı çözüm yolları ararlar. Bu yollardan en yaygın olanı ise zayıflamaya yardımcı etki gösteren bitkisel çaylarıdır. Doğal kökenli olmakla beraber daha sağlıklı olduğu bilinen bitki çaylarının zayıflama yolculuğunda olumlu etkileri gözlemlenir. Fakat hiçbir bitki çayı tek başına zayıflatıcı etki göstermez. Bitki çaylarının, zayıflama yolculuğunda spor ve diyet yanında zayıflamayı destekleyici rolü vardır. Metabolizmayı hızlandıran veya tokluk hissi veren bitki çayları bu yolculukta zayıflamak isteyenlerin olumlu sonuçlar almasına yardımcı olur. Elma kabuğu çayının da metabolizmayı hızlandırıcı etkisi sayesinde zayıflamaya yardımcı bitki çayları arasındadır.
Hormonal değişikler, uyku veya beslenme düzeninde meydana gelen düzensizlikler, stres gibi farklı sebeplerle kadınların genellikle 28 günde tekrar eden adet periyotlarında zaman zaman düzensizlikler meydana gelir. Pek çok kadın bu düzensizliklerin giderilmesine yardımcı olacak adet söktürücülere başvurur. Özellikle doğal ve sağlıklı olmasından dolayı ise genellikle durumun çözümünü doğal adet söktürücü etkiler geliştiren bitkisel çaylarda bulurlar. Ayrıca sadece adet söktürücü amacıyla değil pek çok kadın adet dönemlerinde yaşadığı ağrıların ve stresin azaltılmasında da bitki çaylarına başvurur. Kadınların adet dönemlerinde yaşadığı farklı rahatsızlıkların giderilmesinde tükettiği pek çok bitkisel çay vardır fakat elma kabuğu çayı adet söktürücü ya da ağrı azaltıcı olarak kullanılan bir bitki çayı değildir.