Elma kabuğu çayı faydaları nelerdir? Elma kabuğu çayı nasıl yapılır?

Tarih boyunca varlığı ve tüketimi süregelen elmanın ulaşımı en kolay ve en sık tüketilen meyveler arasındadır. Hemen hemen her evde bulunan bu meyvenin kendi kadar kabukları da faydalıdır. Pek çok uzmanın dikkat çektiği elma kabuğunun sağladığı faydalardan yararlanabilmenin çeşitli yöntemleri vardır. Bu yöntemlerden en sık tercih edileni ise elma kabuğunun demlenerek çay hâlinde tüketimidir. Peki, uzmanlar tarafından tüketimi önerilen elma kabuğu çayı ne işe yarar?

Elma kabuğu çayı neye iyi gelir?

Zengin bir kuarsetin ve antioksidan kaynağı olan elma kabuğunun faydalarından yararlanabilmenin en yaygın kullanım yolu demlenmesiyle hazırlanan elma kabuğu çayıdır. Farklı hastalık ve rahatsızlıkların giderilmesinde destekleyici olarak rol alan elma kabuğu çayı mucizevi sonuçlar doğuran şifalı çaylar arasında sayılır. Üst solunum rahatsızlıklarının üzerindeki olumlu etkileriyle bilinen elma kabuğu çayı faydaları şu şekildedir:

Vücutta bulunan toksinlerin atılmasına yardımcıdır.

Kan şekeri seviyelerini dengeler.

Boğaz iltihabının giderilmesine ve azaltılmasına yardımcıdır.

Bağışıklık sistemini güçlendirerek vücudun hastalıklara karşı direncini artırır.

Karaciğer sağlığını korur.

Vücutta bulunan yağların yakılmasına yardımcı rol oynar.

Kan yapıcı hücrelerin artmasını sağlayarak kansızlık probleminin giderilmesine yardımcı olur.

Cilt sağlığına olumlu etkiler göstererek cildin daha canlı ve parlak gözükmesini sağlar.

Ağız sağlığı üzerinde olumlu etkiler gösterir.

Dişi eti rahatsızlıklarının ve ağız içi yaraların giderilmesine yardımcı olur.

Metabolizmayı hızlandırıcı etkisi sayesinde zayıflamayı destekler.

Özellikle kış aylarında vücudun hastalıklara karşı direncini artırmak amacıyla tüketilen elma kabuğu çayının bilinen bir yan etkisi yoktur. Fakat herhangi bir alerjik reaksiyon göstermesi durumunda elma kabuğu çayının tüketilmesi bırakılmalıdır. Ayrıca kronik rahatsızlığı bulunan kişilerin, hamilelerin ve emziren kadınların kullanım öncesinde doktora danışması tavsiye edilir. Bu çayın yan etkilerinin meydana gelmemesi veya faydalarının etkisini gösterebilmesi için doğru hazırlamanın önemi oldukça büyüktür.

Elma kabuğu çayı nasıl yapılır?

Elma kabuğu çayı tarifi için gerekli malzemeler:

1 adet elmanın kabuğu

2 su bardağı su

1 çay kaşığı karanfil

1 tarçın çubuğu

4-5 damla limon suyu

Elma kabuğu çayı nasıl demlenir?

1 adet elmanın kabuklarını soyun ve kurutun.

2 su bardağı suya 1 çay kaşığı karanfil ve 1 tarçın çubuğu ilave edin ve kısık ateşte kaynatın.

Çayınız 15 dakika kaynadıktan sonra bir fincana boşaltın.

İçerisine 4-5 damla limon suyu ekleyin ve servis edin.

Elma kabuğu çayı demlendikten sonraki 10 dakika içerisinde günde bir bardak tüketimi önerilir.

Elma kabuğu çayı zayıflatır mı?

Fazla kiloya sahip pek çok kişi zayıflamak için farklı çözüm yolları ararlar. Bu yollardan en yaygın olanı ise zayıflamaya yardımcı etki gösteren bitkisel çaylarıdır. Doğal kökenli olmakla beraber daha sağlıklı olduğu bilinen bitki çaylarının zayıflama yolculuğunda olumlu etkileri gözlemlenir. Fakat hiçbir bitki çayı tek başına zayıflatıcı etki göstermez. Bitki çaylarının, zayıflama yolculuğunda spor ve diyet yanında zayıflamayı destekleyici rolü vardır. Metabolizmayı hızlandıran veya tokluk hissi veren bitki çayları bu yolculukta zayıflamak isteyenlerin olumlu sonuçlar almasına yardımcı olur. Elma kabuğu çayının da metabolizmayı hızlandırıcı etkisi sayesinde zayıflamaya yardımcı bitki çayları arasındadır.

Elma kabuğu çayı adet söktürür mü?

Hormonal değişikler, uyku veya beslenme düzeninde meydana gelen düzensizlikler, stres gibi farklı sebeplerle kadınların genellikle 28 günde tekrar eden adet periyotlarında zaman zaman düzensizlikler meydana gelir. Pek çok kadın bu düzensizliklerin giderilmesine yardımcı olacak adet söktürücülere başvurur. Özellikle doğal ve sağlıklı olmasından dolayı ise genellikle durumun çözümünü doğal adet söktürücü etkiler geliştiren bitkisel çaylarda bulurlar. Ayrıca sadece adet söktürücü amacıyla değil pek çok kadın adet dönemlerinde yaşadığı ağrıların ve stresin azaltılmasında da bitki çaylarına başvurur. Kadınların adet dönemlerinde yaşadığı farklı rahatsızlıkların giderilmesinde tükettiği pek çok bitkisel çay vardır fakat elma kabuğu çayı adet söktürücü ya da ağrı azaltıcı olarak kullanılan bir bitki çayı değildir.