Elma satın alan vatandaşın bisikletini çaldı

ADANA'da Okan E. (28) marketten elma alan Mehmet Ali G.,'nin bisikletini çaldı.
Olay, Seyhan İlçesi Kıbrıs Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, alışveriş yapmak için markete gelen Mehmet Ali G. bisikletini dışarı bıraktı. Elma satın alarak dışarı çıkan, Mehmet Ali G. bisikletinin çalındığını fark edip polisi aradı. Olay yerine gelen Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, marketin güvenlik kameralarını inceledi. Ekipler, bisikleti çalan kişinin hırsızlık suçundan sabıkası bulunan Okan E.'nin olduğunu tespit etti. Şüpheli kısa sürede yakalanarak emniyete getirildi.
Sorgusunda çaldığı bisikleti 70 liraya sattığını söyleyen Okan E. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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