HABER

Elma satın alırken bisikleti çalındı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.10.2018 10:21 | Son Güncelleme

ADANA'da Okan E.

Elma satın alırken bisikleti çalındı

Çağlar ÖZTÜRK/ ADANA, (DHA) - ADANA'da Okan E. (28) marketten elma satın alan Mehmet Ali G.'nin bisikletini çaldı.
Olay, Seyhan İlçesi Kıbrıs Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, alışveriş yapmak için markete gelen Mehmet Ali G. bisikletini dışarı bıraktı. Elma satın alarak dışarı çıkan, Mehmet Ali G. bisikletinin çalındığını fark edip polisi aradı. Olay yerine gelen Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, marketin güvenlik kameralarını inceledi. Ekipler, bisikleti çalan kişinin hırsızlık suçundan sabıkası bulunan Okan E. olduğunu tespit etti. Şüpheli kısa sürede yakalanarak emniyete getirildi.
Sorgusunda çaldığı bisikleti 70 liraya sattığını söyleyen Okan E. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

FOTOĞRAF

Elma satın alırken bisikleti çalındıElma satın alırken bisikleti çalındıElma satın alırken bisikleti çalındıElma satın alırken bisikleti çalındı

PARTNER29 Ekim tatili için İstanbul'a yakın tatil yerleri29 Ekim tatili için İstanbul'a yakın tatil yerleri
Adana'da dilenci operasyonuAdana'da dilenci operasyonu
Adana'da aranan hükümlüler yakalandıAdana'da aranan hükümlüler yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ne yaptın Salah! Dünyayı ayağa kaldıran gol

Ne yaptın Salah! Dünyayı ayağa kaldıran gol

ABD'den son dakika FETÖ elebaşı Fetullah Gülen açıklaması

ABD'den son dakika FETÖ elebaşı Fetullah Gülen açıklaması

Brunson’un tahliyesi sonrası ABD Başkanı Donald Trump’tan ‘yaptırım’ açıklaması

Brunson’un tahliyesi sonrası ABD Başkanı Donald Trump’tan ‘yaptırım’ açıklaması

Belirli Gün ve Haftalar Kutlama Programı'nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yer almadı

Belirli Gün ve Haftalar Kutlama Programı'nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yer almadı

Başvurmayan yandı! Bakan açıkladı süre uzatılmayacak

Başvurmayan yandı! Bakan açıkladı süre uzatılmayacak

Rahip Brunson'dan Türkiye'ye mesaj! Almanya'ya iner inmez ABD bayrağını öptü!

Rahip Brunson'dan Türkiye'ye mesaj! Almanya'ya iner inmez ABD bayrağını öptü!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Öz kızını çadıra kapatıp tecavüz etti

Öz kızını çadıra kapatıp tecavüz etti

Tülay'a kananın hayatı kabusa döndü!

Tülay'a kananın hayatı kabusa döndü!

Arabanın içini gören şoke oldu!

Arabanın içini gören şoke oldu!

Dikkat: Meteoroloji uyardı! Kuvvetli olacak

Dikkat: Meteoroloji uyardı! Kuvvetli olacak

Cinsel ilişkiye zorlayan eski kocasını öldürmüştü! Flaş gelişme

Cinsel ilişkiye zorlayan eski kocasını öldürmüştü! Flaş gelişme

Çiftliği kan gölüne çevirdi! Tüyler ürperten itiraf

Çiftliği kan gölüne çevirdi! Tüyler ürperten itiraf

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.