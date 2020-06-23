Elma Sirkesi ile Zayıflama, Kilo Verme

Birçok farklı diyet ve kürün denendiği günümüzde, elma sirkesi zayıflatır mı sorusu için yanıt arandığında cevap olumlu olacaktır. Elma sirkesi, elmada bulunan şekerin mayalanması sonucunda elde edilir ve kilo vermek için kullanılabilecek oldukça faydalı bir takviyedir. Elma şırasından yapılan, elma sirkesinin asidik özelliği ise şırasından gelir. Fermante edilmiş bir besin olduğundan, insan vücudu için paha biçilemezdir. Elma sirkesi kolay ve sağlıklı şekilde kilo vermenize yardımcı olurken, tükettiğiniz şekerin yağ olarak depolanmasını önleyerek, şekeri kaslara yönlendirecektir. Her gece yatarken sirkeli su içmek kendinizi ödüllendirmektir.

Elma sirkesi, temin etmesi kolay ve uygun fiyatlı bir besindir. Elma sirkesi ile zayıflarken, sirke ana öğününüz değildir. Sirkeyi beslenme programınıza bir takviye olarak ekleyerek kolay bir şekilde kilo verebilirsiniz. Elma sirkesi ile nasıl kilo verilir sorusunun yanıtı aşağıda bulunan kürün tarifinde gizlidir.

Malzemeler

1 bardak kadar su (200 ml)

2 yemek kaşığı elma sirkesi, tercihen ev yapımı (30 ml)

Bir tutam karbonat (çay kaşığı)

Yapılışı

Malzemelerle ilgili önemli olan konu, doğallıktır. Sirke ne kadar katkısız ve doğalsa, kürün etkisi de o kadar fazla olacaktır. Listelenmiş olan malzemeleri güzelce karıştırın. İsteğe bağlı olarak oranları koruyacak şekilde fazla miktarda hazırlayıp kavanoza doldurabilir ve buzdolabında muhafaza edebilirsiniz. Hazırlanan karışımı aç karnına sabahları, her öğünden yarım saat önce ve gece yatmadan önce tüketin. Sirkenin etkili olabilmesi ve metabolizmayı hızlandırması için ideal zaman, sabah aç karnına tüketmek olacaktır. Fakat mide sorunu yaşayan kişilere aç karnına tüketmeleri önerilmemektedir. Bunun sebebi sirkenin yüksek oranda asit içermesidir. Karışımı hazırlarken kullanılan suyun ılık olmasına da dikkat edilmelidir. Ilık veya kaynatılmış su, sirkenin aktifleşmesini hızlandıracaktır. Karışımın ekşiliğinden rahatsız olabilecek kişiler, tat ve aroma katmak için karışıma bir miktar bal ekleyebilirler.