Elma Sirkesi ile Zayıflama, Kilo Verme

Birçok farklı diyet ve kürün denendiği günümüzde, elma sirkesi zayıflatır mı sorusu için yanıt arandığında cevap olumlu olacaktır. Elma sirkesi, elmada bulunan şekerin mayalanması sonucunda elde edilir ve kilo vermek için kullanılabilecek oldukça faydalı bir takviyedir. Elma şırasından yapılan, elma sirkesinin asidik özelliği ise şırasından gelir. Fermante edilmiş bir besin olduğundan, insan vücudu için paha biçilemezdir. Elma sirkesi kolay ve sağlıklı şekilde kilo vermenize yardımcı olurken, tükettiğiniz şekerin yağ olarak depolanmasını önleyerek, şekeri kaslara yönlendirecektir. Her gece yatarken sirkeli su içmek kendinizi ödüllendirmektir.
Elma sirkesi, temin etmesi kolay ve uygun fiyatlı bir besindir. Elma sirkesi ile zayıflarken, sirke ana öğününüz değildir. Sirkeyi beslenme programınıza bir takviye olarak ekleyerek kolay bir şekilde kilo verebilirsiniz. Elma sirkesi ile nasıl kilo verilir sorusunun yanıtı aşağıda bulunan kürün tarifinde gizlidir.
Malzemeler
- 1 bardak kadar su (200 ml)
- 2 yemek kaşığı elma sirkesi, tercihen ev yapımı (30 ml)
- Bir tutam karbonat (çay kaşığı)
Yapılışı
Malzemelerle ilgili önemli olan konu, doğallıktır. Sirke ne kadar katkısız ve doğalsa, kürün etkisi de o kadar fazla olacaktır. Listelenmiş olan malzemeleri güzelce karıştırın. İsteğe bağlı olarak oranları koruyacak şekilde fazla miktarda hazırlayıp kavanoza doldurabilir ve buzdolabında muhafaza edebilirsiniz. Hazırlanan karışımı aç karnına sabahları, her öğünden yarım saat önce ve gece yatmadan önce tüketin. Sirkenin etkili olabilmesi ve metabolizmayı hızlandırması için ideal zaman, sabah aç karnına tüketmek olacaktır. Fakat mide sorunu yaşayan kişilere aç karnına tüketmeleri önerilmemektedir. Bunun sebebi sirkenin yüksek oranda asit içermesidir. Karışımı hazırlarken kullanılan suyun ılık olmasına da dikkat edilmelidir. Ilık veya kaynatılmış su, sirkenin aktifleşmesini hızlandıracaktır. Karışımın ekşiliğinden rahatsız olabilecek kişiler, tat ve aroma katmak için karışıma bir miktar bal ekleyebilirler.
- Elma sirkesi, hastalıklara neden olan bakteriler ile savaşır.
- İltihapla mücadele eder ve hissedilen ağrıyı azaltır.
- Sindirim ve boşaltım sistemi için faydalıdır. Sindirim sürecine katkı sağlar, metabolizmayı hızlandırır ve düzene sokar.
- Yüksek kolesterolü ve tansiyonu düşürür.
- Vücutta bulunan pH seviyelerini düzenler.
- Diş ve ağız sağlığını korur ve bakterilerin oluşumunu engeller.
- Böbrek taşı oluşumu ile etkili bir şekilde mücadele eder.
- Bağışıklık sistemini güçlendirmek konusunda başarılıdır.
- İdrar yolu enfeksiyonlarının önlenmesine yardımcı olur.
- Karaciğerin temizlenmesine yardımcı olur.
- Elma sirkesi sindirim problemlerine karşı etkilidir, hazımsızlığı önler.
- Vücutta oluşan koku ve teri giderir. Bunun sebebi, asidik özelliği ile koku yaratan bakterileri kırmasıdır.
- Mikrobik soğuk algınlıklara faydalıdır. Boğaz ağrısı, öksürük gibi sorunlara karşı elma sirkesi tüketilebilir.
- Enerji veren bir yapısı vardır.
- Krampları engellemek için kullanılabilir.
- Kan şekerinin düzenlenmesini sağlar.
- Kilo vermek için idealdir. Toksin ve şişkinlik giderici bir etkisi vardır.
- Ağrı hafifletici etkisi vardır.
- Cilt için faydalıdır, cildin parlamasını ve yumuşak olmasını sağlar.
- Duş suyunuza az miktarda elma sirkesi katmanız, saçlarınızın parlamasını ve yumuşamasını sağlayacaktır.
- Elma sirkesi yoğun asit içerir. Bu nedenle su ile inceltilerek kullanılması gerekir. Direkt olarak tüketimi, yemek borusuna ve mide zarına zarar verebilir.
- İçeriğinde bulunan asitler, insan vücudunun sahip olduğu potasyum düzeyinin düşmesine yol açar. Yan etkilere maruz kalmamak için su ile seyreltilerek tüketilmesi önerilir ve doz aşımı yapılmamalıdır.
- İnsülin ve diüretik ilaç kullanan kişilerin elma sirkesini kontrollü olarak kullanmaları gerekir. Bu durumun nedeni elma sirkesinin kan şekerine direkt olarak nüfuz etmesidir.
- Elma sirkesinin ne kadar tüketileceği kişiye bağlıdır. Midesi hassas kişilerin tükettikleri oranı minimum seviyelerde tutmaları gerekir.
- Elma sirkesi diş sağlığı için faydalı olsada, asit içeren bir besindir, bu nedenle su ile inceltilmeden kullanıldığı takdirde diş minesinin aşınmasına neden olabilir.
- İçeriğinde barındırdığı asitler nedeni ile aşırı tüketimi mide ve bağırsak florasına zarar verebilir.
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