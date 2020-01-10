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  4. Elma yüklü TIR devrildi

Elma yüklü TIR devrildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.01.2020 14:49 | Son Güncelleme

KARAMAN'dan Samsun'a gelen elma yüklü TIR, sürücünün direksiyonun kontrolünü kaybetmesi sonucu devrildi.

Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA) - KARAMAN'dan Samsun'a gelen elma yüklü TIR, sürücünün direksiyonun kontrolünü kaybetmesi sonucu devrildi. Kazadan yara almadan kurtulan sürücü Hacı Polat, "Allah'tan geldi, yapacak bir şey yok" dedi.
Kaza, saat 12.30 sıralarında, İlkadım ilçesi otogar mevkisinde meydana geldi. Karaman'dan sebze ve meyve haline elma getiren Hacı Polat idaresindeki 42 Z 4693 plakalı TIR, henüz bilinmeyen nedenle sürücüsünün kontrolünden çıkıp, devrildi. Hale 2 kilometre kala devrilen TIR'dan yara almadan çıkan sürücü Hacı Polat, "Yavaş yavaş ilerlerken kaza oldu. Kaza Allah'tan geldi, yapacak bir şey yok" dedi.
Bir süre trafiğe kapalı kalan yol, polis ekiplerince yapılan çalışma sonucu yeniden açıldı.

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