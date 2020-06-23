Elma Zayıflatır mı? Zayıflama İçin Elma Nasıl Tüketilmeli?

Doğal antioksidan niteliği taşıyıp içerisinde çok sayıda vitamin bulunduran bir meyve olan elma, vücut sağlığı açısından oldukça faydalıdır. Neredeyse vücuttaki tüm organlar üzerinde olumlu etkileri bulunan elma özellikle de kalbin en büyük destekçisidir. Öte yandan tok tutucu özelliği sayesinde ara öğünlerde tüketildiği takdirde **sindirimi kolaylaştırır ve zayıflamaya yardımcı olur. ** Yağ yakıcı özellikte bir doğal lif olan pektin bakımından oldukça zengin bir içeriğe sahiptir. Orta büyüklükteki bir elma 4 gram kadar lif içerir ve 50-70 arasında kaloriye sahiptir. Karbonhidrat içeriği yüksek, yağ içeriği ise düşüktür. Magnezyum ve postam mineralleri ile C ve E vitaminleri açısından oldukça zengindir. Elmanın Faydaları Nelerdir? Elmanın içerisinde bulunan quercetin adlı antioksidan, vücut direncini artırır ve hastalıklara karşı bağışıklığın kazanılmasını sağlar. Bu içeriğiyle aynı zamanda kanser oluşumunu da önleyebilir. Cilt hastalıklarını azaltarak cildin güzel görünmesini sağlar. Karaciğerin zararlı toksinlerinin vücuttan atımını kolaylaştırır. Özetle obeziteden kanser, alzheimerdan diyabete kadar birçok hastalığın önlenmesinde etkili bir meyve olan elmanın başlıca faydaları şunlardır:

Parkinsona karşı korur: Parkinson, beyindeki dopamin üretmekte olan sinir hücrelerinin işlevlerini yerine getirememesi sonucunda meydana gelir. Hareketlerin yavaşlaması ve titreme bu hastalığın temel belirtileri arasında yer alır. Titreme dinlenirken ortaya çıkar, uyurken oluşmaz. Genelde orta yaştaki insanlarda daha yaygın olarak görülür. Yüksek lif içerikli gıdalar ile meyve tüketen insanlarda parkinson görülme riski daha düşüktür.

Parkinson, beyindeki dopamin üretmekte olan sinir hücrelerinin işlevlerini yerine getirememesi sonucunda meydana gelir. Hareketlerin yavaşlaması ve titreme bu hastalığın temel belirtileri arasında yer alır. Titreme dinlenirken ortaya çıkar, uyurken oluşmaz. Genelde orta yaştaki insanlarda daha yaygın olarak görülür. Yüksek lif içerikli gıdalar ile meyve tüketen insanlarda parkinson görülme riski daha düşüktür. Dişlerin daha sağlıklı olmasını sağlar: Elmayı ısırıp çiğnemek tükürük bezlerinin salgı üretimini tetikler. Tükürük salgısı sayesinde ağızdaki bakteri sayısı azalarak diş çürümesi önlenir.

Elmayı ısırıp çiğnemek tükürük bezlerinin salgı üretimini tetikler. Tükürük salgısı sayesinde ağızdaki bakteri sayısı azalarak diş çürümesi önlenir. Kolesterolü azaltır: S afra, D vitamini ve birçok hormonun üretimi için kullanılan kolesterolün vücutta fazla miktarda bulunması ciddi sağlık sorunlarına yol açar. Elmanın içerisindeki lifler, bağırsaklardaki yağların kolesterol seviyelerinin düşmesine yardımcı olur.

afra, D vitamini ve birçok hormonun üretimi için kullanılan kolesterolün vücutta fazla miktarda bulunması ciddi sağlık sorunlarına yol açar. Elmanın içerisindeki lifler, bağırsaklardaki yağların kolesterol seviyelerinin düşmesine yardımcı olur. Katarakt oluşumunu önler: Katarakt, göz bebeğinin arkasındaki görme işleminin gerçekleştirildiği yer olan göz merceğinin matlaşıp saydamlığını kaybetmesiyle meydana gelen bir göz hastalığıdır. Gözlük ya da ilaçla tedavisi mümkün değildir. Ancak ameliyatla tedavisi yapılır. Elma gibi antioksidan bakımından zengin olan bol miktarda meyve tüketilmesi, katarakt oluşumunu büyük oranda engeller.

Katarakt, göz bebeğinin arkasındaki görme işleminin gerçekleştirildiği yer olan göz merceğinin matlaşıp saydamlığını kaybetmesiyle meydana gelen bir göz hastalığıdır. Gözlük ya da ilaçla tedavisi mümkün değildir. Ancak ameliyatla tedavisi yapılır. Elma gibi antioksidan bakımından zengin olan bol miktarda meyve tüketilmesi, katarakt oluşumunu büyük oranda engeller. Safra kesesinde taş oluşumunu engeller: Çok fazla yağlı ve kolesterollü gıdaların tüketimi safrada bulunan sıvıların katılaşmasına neden olur. Bu da safra taşlarını meydana getir. Karaciğer günde yaklaşık 1 litre kadar safra salgılayarak bazı vitaminler ile yağların bağırsaktan emilimine yardımcı olur. Bu sıvının safra kesesinde birikip yoğunlaşması ve taş halini alması ciddiye alınması gereken bir sağlık problemini doğurur. Bu problemin önlenmesi için doktor tarafan daha yüksek oranda lif içeren besinlerin tüketilmesi tavsiye edilir. Elma da şif açısından oldukça zengin bir içeriğe sahiptir. Elma sirkesi de aynı amaçla tüketilmesi önerilen ürünler arasındadır. Elmanın faydaları hakkında daha detaylı bilgi için: Elma: Faydaları Nelerdir? Elma Kilo Vermeye Nasıl Yardımcı Olur? Elmada bulunan kalori, yağ ve sodyum oranı düşüktür. İçerisinde önemli miktarda barındırdığı vitamin, mineral, antioksidan, lif ve diğer temel besinler sayesinde metabolizmayı hızlandırarak daha çok yağın yakılmasını sağlar.

Diyet listelerinin ara öğünlerine dahil edilen elma, vücuda zindelik ve enerji katar.

Fiziki performansı iyileştirerek daha etkili bir şekilde daha çok kalori yakılmasını sağlar.

Aynı zamanda elma vücudun ihtiyaçlarının daha iyi karşılanmasını sağlayan zengin bir enzim kaynağı olarak da bilinir.

Elma, zengin pektin içeriği sayesinde kan şekeri seviyesinin düzenlenmesi sağlar. Bu faydaların oluşabilmesi için düzenli bir egzersiz ile dengeli bir diyetin yapılması gerekir. Diyet programını destekleyecek nitelikte, uygulaması kolay egzersiz önerileri için: Yataktan Kalkmadan Yapabileceğiniz 14 Egzersiz Aç Karnına Elma Yemek Zayıflatır mı? Diyet yapan pek çok kişide kabızlık sorunu görülür. Sabahları aç karnına yemekten önce elma yemek, sindirim sistemiyle ilgili problemleri giderir. Bağırsakları rahatlatarak kabızlığı önler. Böylece tuvalete daha kolay çıkılabilir ve kronikleşen kabızlık probleminden kolaylıkla kurtulunabilir. Kabızlık sorunuyla alakalı daha detaylı bilgi için: Kabızlık: Neden Olur, Nasıl Geçer? Acıkınca elma yemek, kandaki glikoz seviyesini düzenler. Dolayısıyla bu alışkanlık diyet yapanların iştahlarını kontrol altında tutar. Böylece elma sayesinde tatlı krizi yaşamaktan kurtulup daha rahat bir şekilde kilo vermek mümkün olur. Yeşil elma, diğer elma türlerinden daha çok antioksidan içerdiğinden güne başlarken yeşil elma yemek, vücudun sabahın ilk saatleriyle birlikte yenilenmesini sağlar. Vücutta sağlıklı hücreler üremeye başlar ve vücudun hastalıklara karşı direnci artar.

Kilo Vermek İçin En İyi Elma Hangisidir? Dünya üzerinde farklı özelliklere sahip birçok elma çeşidi bulunuyor. Washington Eyalet Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmaya göre, kilo vermeye katkı sağlayan biyokimyasal etki elmanın çeşidine göre değişir. Elmanın 7 farklı çeşidi üzerinde hangisinin daha etkili olduğuna dair bir çalışma yapılmıştır. Bu çalışma ile obez bir fare grubunun üzerinde elmanın içerisindeki biyokimyasal maddelerin etkileri gözlemlenmiştir. Çalışma sonuçlarına göre Golden Delicious, Braeburn, Gala, Mclntosh, Fuji ve Red Delicious gibi çeşitlere kıyasla kilo vermek için en iyi elmanın yeşil elma olduğu tespit edilmiştir. Bununla birlikte kırmızı elma zayıflatır mı sorusu da aslında evet olarak cevaplanabilir. Yeşil elma kadar olmasa da kırmızı elmanın da zayıflama sürecine olumlu yönde etkisi bulunur. Yeşil Elma Diyeti Metabolizmayı hızlandırarak yağ yakımına yardımcı olan, özellikle de karın bölgesinde biriken yağların yakılmasını sağlayan elma diyetine olan rağbet gün geçtikte artıyor. Demir açısından zengin bir içeriğe sahip olması ve antioksidan özellikteki yapısıyla diyet süresince enerjik hissetmeyi mümkün kılan bir meyve olan elmanın esas besin kaynağı olduğu diyet listesi, 3 günde 3 kilo vermeyi vadeden bir şok diyettir. Elmanın yanı sıra diyet listesinde bazı ek gıdalara da yer verilir. Kalorisi düşük bir meyve olan elma aynı zamanda yüksek lifli yapısıyla sindirim sisteminin işlevlerini destekler. Ayrıca elmanın ödem sökme özelliği de bu şok diyetin kısa bir süre içerisinde kilo vermeyi mümkün kılmasını destekleyen faktörler arasındadır.

Aşağıda paylaşmış olduğumuz diyet programının 3 gün boyunca listeye tamamıyla bağlı kalarak uygulanması gerekir. Daha uzun süre uygulanması sağlık açısından tavsiye edilmez. Ayrıca gün içinde en az 2 litre kadar su tüketilmesi ve yarım saatlik tempolu şekilde koşu ya da bir saatlik yürüyüş yapılması diyet sürecinden beklenen sonucun alınmasını kolaylaştırır. Diyet uygulanırken kesinlikle ekmek, tuz, şeker ve unlu mamullerden uzak durulmalıdır. 3 gün boyunca uygulanması önerilen ve 3 gün boyunca öğünlerde aynı tip beslenme esasına dayanan bu diyet şu besinlerden oluşur: Sabah: İçerisine 1 adet yeşil elma rendelenmiş ve yağsız süt ile hazırlanmış 1 kase yulaf, sütsüz ve şekersiz olması koşuluyla 1 fincan kahve

İçerisine 1 adet yeşil elma rendelenmiş ve yağsız süt ile hazırlanmış 1 kase yulaf, sütsüz ve şekersiz olması koşuluyla 1 fincan kahve Ara öğün: 2 tane fındık veya ceviz, 1 fincan elma çayı

2 tane fındık veya ceviz, 1 fincan elma çayı Öğle: İçerisine 2 çay kaşığı kadar tarçın ilave edilmiş 1 kase yağsız yoğurt, 2 adet yeşil elme

İçerisine 2 çay kaşığı kadar tarçın ilave edilmiş 1 kase yağsız yoğurt, 2 adet yeşil elme Ara öğün: Kabuklarıyla tüketilmesi koşuluyla 1 adet yeşil elma, 2 adet fındık veya ceviz

Kabuklarıyla tüketilmesi koşuluyla 1 adet yeşil elma, 2 adet fındık veya ceviz Akşam: 2 adet kabuğuyla birlikte rendelenmiş ya da bütün halde yeşil elma, içerisine 2 çay kaşığı kadar tarçın ilave edilmiş 1 kase yağsız yoğurt

2 adet kabuğuyla birlikte rendelenmiş ya da bütün halde yeşil elma, içerisine 2 çay kaşığı kadar tarçın ilave edilmiş 1 kase yağsız yoğurt Ara öğün: Kabuklarıyla tüketilmesi koşuluyla 1 adet yeşil elma Yeşil Elma Suyu ile Zayıflama 1 litre suyun içerisine 1 çubuk tarçın, 1 elmanın dilimleri ve yarım limon suyu konularak bir gece boyunca buzdolabında bekletilir. Sabah bu sudan içmeye başlanır ve günlük su ihtiyacı bu sudan karşılanır. Antioksidanlarla dolu bir detoks niteliğindeki bu karışım özellikle bölgesel kilo kaybı amacıyla düzenli olarak tüketilebilir. Kilo Vermek İçin Tarçınlı Elma Suyu Elmadan kilo verme konusunda yararlanmanın birçok farklı yöntemi bulunur. Bunlardan biri de tarçınlı elma suyudur. Halihazırda uygulanan diyet programını destekleyen bu kür zayıflamaya katkı sağlar. Elma ile tarçın bir araya geldiklerinde metabolizmayı hareketlendirerek kilo verme sürecini hızlandırırlar. Tarçınlı elma suyu şöyle hazırlanır: