Elmadağ’ da temizlik seferberliği

Elmadağ Belediye Başkanı Adem Barış Aşkın, Baharın gelmesiyle birlikte İlçe genelinde parkların, kaldırımların, okulların ve camilerin temizlik çalışmalarına aralıksız devam ettiğini belirtti.

Başkan Adem Barış Aşkın; “Özellikle Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte Belediyemiz tarafından oluşturulan Cami Temizleme ekiplerimizce İlçemiz genelindeki camilerimiz temizlenerek vatandaşlarımızın daha temiz ve hijyenik ortamda ibadet etmelerini sağlamak için çalışmalarımızı başlattık.” dedi.

“Çalışmalarımız planlı programlı bir şekilde devam edecektir.”

Başkan Aşkın; İlçemizi modern, temiz, Şehircilik kriterlerin uygun, çağdaş bir kent görünümüne kavuşturmak için, imar planlarında ayrılan yeşil alanların, rekreasyon alanlarının, park ve çocuk oyun alanları ile spor alanlarının yeterli, dengeli ve insan sağlığını göz önünde bulunduran temiz, bakımlı, fonksiyonel olarak halkın kullanımına sunulması maksadıyla yasaların verdiği görev, yetki ve sorumluluk bilinci içinde hizmetleri planlı, programlı, etkin ve uyum içinde yürütülmesini sağlamak için çalışmalarımız devam etmektedir ”diye konuştu.

