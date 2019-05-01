ELMADAĞ'DA İKİ KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Özgür EREN/İSTANBUL DHA

Beyoğlu'nda polis bariyerlerinin önünde döviz açarak slogan atan 2 kişi gözaltına alındı.

Divan Kavşağı'nda polis bariyerlerinin önüne gelen iki kadın slogan atarak, Taksim Meydanı'na çıkmaya çalıştı. Çevredeki polisler tarafından müdahale edilen iki kişi plastik kelepçe takılarak gözaltına alındı.

Görüntü Dökümü:

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-2 kişinin slogan atması

-Polis ekiplerinin slogan atanlara müdahale etmesi

-Plastik kelepçe takılan iki kişinin gözaltına alınması

