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Elmadağ'da kara saplanan iki otomobilde mahsur kalan 7 kişi kurtarıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.01.2019 09:27 | Son Güncelleme

ANKARA''da kar yağışı etkili olurken, Elmadağ ilçesinde 2 otomobilde bulunan 7 kişi, kapanan yolda mahsur kaldı.

Özgür ALTIN / ANKARA, (DHA) - ANKARA''da kar yağışı etkili olurken, Elmadağ ilçesinde 2 otomobilde bulunan 7 kişi, kapanan yolda mahsur kaldı. Araçtakilerin haber vermesiyle olay yerine hareket eden AFAD ekipleri, 1 saatlik çalışmanın ardından mahsur kalan 7 kişiyi kurtardı. Ankara ve ilçelerinde yoğun kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi. Saat 22.00 sıralarında Elmadağ ilçesi Yeşilpınar Mahallesi'nde kar ve buzlanma nedeniyle iki araçta bulunan 7 kişi mahsur kaldı. Araçlarda bulunanların haber vermesiyle AFAD, 112 Acil ve belediye ekipleri bölgeye hareket etti. Yaklaşık 1 saat süren çalışmalar sonucunda ekipler, mahsur kalan 7 kişiye ulaştı. Kapanan yol ulaşıma açılırken, sağlık görevlilerinin müdahale ettiği 7 kişi tedbir amaçlı hastaneye sevk edildi. Bölgede ekipler, kapanan yolların açılması için çalışmalarını aralıksız sürdüryor.

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