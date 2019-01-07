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Elmadağ'da kara saplanan iki otomobilde mahsur kalan 7 kişi kurtarıldı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 07.01.2019 02:08 | Son Güncelleme

5 SAATTE KURTARILDILAR Yeşildere Mahallesi 1940 rakımlı İdris Dağı istikametinde dağa çıkan 7 kişi, araçlarının yoğun kar yağışı nedeniyle kara saplanması sonucu yolda mahsur kaldı.

Elmadağ'da kara saplanan iki otomobilde mahsur kalan 7 kişi kurtarıldı (2)

5 SAATTE KURTARILDILAR
Yeşildere Mahallesi 1940 rakımlı İdris Dağı istikametinde dağa çıkan 7 kişi, araçlarının yoğun kar yağışı nedeniyle kara saplanması sonucu yolda mahsur kaldı. 7 kişilik grup yetkililere haber vererek yardım talebinde bulundu. İhbar üzerine harekete geçen AFAD, Elmadağ Belediyesi ekipleri, beraberlerinde sağlık ekipleri ile 5 saatlik çalışma sonucu mahsur kalanlara ulaştı. Mahsur kalanların durumlarının iyi olduğu belirtilirken, belediye ekipleri kapanan yolların açılması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Elmadağ'da kara saplanan iki otomobilde mahsur kalan 7 kişi kurtarıldı (2)Elmadağ'da kara saplanan iki otomobilde mahsur kalan 7 kişi kurtarıldı (2)

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