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Elmadağ'da sağanak sele neden oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 18.06.2019 04:02 | Son Güncelleme

ANKARA'nın Elmadağ ilçesinde etkili olan sağanak, ilçede hayatı olumsuz etkiledi.

Elmadağ'da sağanak sele neden oldu

Hasan AKYILDIZ / ELMADAĞ(Ankara),(DHA) - ANKARA'nın Elmadağ ilçesinde etkili olan sağanak, ilçede hayatı olumsuz etkiledi. İlçede 15 ev ve iş yerini su basarken, cadde ve sokaklar göle döndü.
Elmadağ'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak, sele neden oldu. Cadde ve sokaklar göle dönerken, 15 ev ve iş yerini su bastı. AFAD ve Belediye ekipleri, su basan adreslerde tahliye çalışması yaptı.
"24 SAAT TEYAKKUZDA BEKLEYECEĞİZ"
Elmadağ Belediye Başkanı Adem Barış Aşkın da sağanak sonrası ekiplerin sabaha kadar çalışmalarını sürdüreceğini belirterek, "En büyük tesellimiz can kaybının olmamasıdır. Kurtuluş, Kemalpaşa ve Yenice mahallelerinde 15 evi ve iş yerini su bastı. Altyapımız tıkandı, ekiplerimiz sabaha kadar çalışmalarını sürdürecekler. Belediye olarak 24 saat teyakkuzda bekleyeceğiz" dedi.
FOTOĞRAFLI

Elmadağ'da sağanak sele neden olduElmadağ'da sağanak sele neden olduElmadağ'da sağanak sele neden olduElmadağ'da sağanak sele neden oldu

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