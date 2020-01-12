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  4. Elmadağ’daki kayak merkezi doldu taştı

Elmadağ’daki kayak merkezi doldu taştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.01.2020 09:06 | Son Güncelleme

Beyaz örtüye bürünen Elmadağ, Ankaralıların akınına uğradı.

Beyaz örtüye bürünen Elmadağ, Ankaralıların akınına uğradı. Hafta sonu tatilini fırsat bilen her yaştan vatandaş, yanı başlarındaki kayak merkezinde karın tadını çıkardı. Kimisi kızakla kayarken kimi de kar üstünde ata binmeyi tercih etti. Yaşanan kazalar renkli anlara sahne olurken, merkezdeki yoğunluk havadan çekilen görüntülere yansıdı.
Ankara’nın kış turizm merkezi Elmadağ Kayak Merkezi sezonu açtı. Çok sayıda Ankaralı hafta sonunu değerlendirmek için Ankara’ya 20 kilometre uzaklıkta olan Elmadağ Kayak Merkezi’ne akın etti. 7’den 70’e birçok kişinin gittiği kayak merkezinde renkli görüntüler yaşandı. Havanın güneşli olmasını fırsat bilen Başkentliler, kayak yaparak ve ata binerek hafta sonunu eğlenceli bir şekilde değerlendirdi. Eğlencenin yanı sıra mangal da yapan kayak severler, çocuklarıyla birlikte keyifli saatler geçirdi. Karda kızakla kayma deneyimini ilk kez yaşayan vatandaşlar için ise kazalar kaçınılmaz oldu. Merkezdeki yoğunluk ise havadan görüntülendi.

Torunlarıyla birlikte kayak yaptı
Torunlarıyla birlikte kayak merkezinin yolunu tutan Nimet Ceylan, "Kızak kayıyoruz, mangal yakacağız. Eğleniyoruz, çok güzel burası. Çocuklarla birlikte olmak çok güzel. Torunlarımla birlikte kaymak çok eğlenceli. Bizim Uludağ’ımız da burası. Devamlı geliriz buraya" dedi.
İlk kez kayak merkezine geldiğini belirten Cevriye Emirdoğan ise, "Eğleniyoruz çocukları getirdik. İlk kez geliyorum. Çocukların bugün tatili vardı değerlendirelim istedik. Burayı çok güzel buldum" diye konuştu.
Zeynep Ada isimli minik ise, "Kaymaya geldim buraya çok eğlenceli. Dedem ve kuzenlerimle geldim. Bazen hafta içi de geldiğim oluyor buraya" dedi.

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