Elmadağ'daki orman yangını, 6 saatte söndürüldü

Hüseyin ÖZBALI/ELMADAĞ (Ankara), (DHA)- ANKARA'nın Elmadağ ilçesinde çıkan orman yangını, 6 saatlik çalışmayla kontrol altına alınıp, söndürüldü.

Elmadağ ilçesi Hasanoğlan Mahallesi yakınlarından bulunan İdris Dağı Hasan Deresi bölgesinde dün öğle saatlerinde, bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden Ankara Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine mahalleli de destek verdi. Yaklaşık 6 saatlik çalışmayla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Hasanoğlan Eğitim Kültür ve Çevre Koruma Derneği Başkanı Mehmet Güven, "Gözümüz gibi koruduğumuz ormanlarımız maalesef bir dikkatsizlik nedeniyle kül oluyor. Hasanoğlan Mahallesi sakinleri olarak 1965 yılından beri İdris Dağı eteklerine çam fidanları dikerek orman sahası oluşturduk. Hasan Deresi bölgesinde yaklaşık 15 yaşındaki binlerce çam fidanımız çıkan yangınla telef oldu. Allah'tan Ankara Büyükşehir İtfaiyesi'nin hızla yangın bölgesine gelmesi ve başarılı çalışmaları ile yangın kontrol altına alındı ve söndürüldü. Sevincimiz, yangın 50 yıl önce diktiğimiz bölgeye ulaşmaması. Yangın bu bölgeye ulaşsaydı yüz binlerce yetişmiş çam ağaçlarımız kül olur, tüm emeklerimiz de boşa çıkar, oksijensiz kalırdık'' dedi.

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