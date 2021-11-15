HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 'Elmalı davası'nda sanıklara beraat

'Elmalı davası'nda sanıklara beraat

15.11.2021 14:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kamuoyunda Elmalı davası olarak bilinen Antalya'da iki çocuğun anne ve üvey babası tarafından istismar edildiği iddiasıyla açılan davada tutuksuz yargılanan üç sanık beraat etti.

Antalya Finike'de 7 ve 10 yaşlarında iki kardeşin anne ve üvey babaları tarafından cinsel istismara uğradığı iddiasıyla açılan davada karar çıktı. Kız çocuğu G.E.G. ile ağabeyi İ.E.G.'ye cinsel istismarda bulundukları iddiasıyla tutuksuz sanıklar anne Merve A., üvey baba Rahmi A. ile çocukların dayısı suça sürüklenen çocuk S.C.G., 'cinsel istismar' ve 'eziyet' suçlarından yargılandıkları davada beraat etti.

Ne olmuştu?

Elmalı'daki davanın açılmasına yönelik ilk adımı çocukların babaanneleri atmıştı. Elmalı Cumhuriyet Başsavcılığı, yaptığı açıklamada 5 Mayıs 2020 tarihinde mağdur çocukların babaannelerinin, 2019 yılında Finike ilçesinde anne, üvey baba ve dayıları tarafından çocukların cinsel istismara uğradıkları iddiası ile Balıkesir'de Edremit Cumhuriyet Başsavcılığı'na ihbar ve şikayette bulunduğunu aktarmıştı.

İhbar sonrası Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Çocuk izlem merkezinde başlatılan psiko-sosyal destekle birlikte çocukların beyanları alındı. Ardından da elde edilen bulgular ve çocuklara karşı nitelikli cinsel istismar eylemlerinin gerçekleştirildiği yönünde yeterli şüphe oluştuğu kanaatiyle 24 Temmuz 2020 tarihinde iddianame düzenlendi. Sanıkların cezalandırılması istemiyle Elmalı Ağır Ceza Mahkemesi'nde kamu davası açıldı.

Açılan davada delillerin tam olarak toplanmamış olması, delillerin karartılma ihtimalinin bulunduğu gerekçesiyle 16 Ekim 2020 tarihinde sanıklar anne Merve A. ve çocukların üvey babası Rahmi A.'nın tutuklanmasına karar verildi. Ancak 5 Ocak 2021'deki üçüncü duruşmada yargılama sürecinde delillerin toplanmış olduğu ve alınan beyanlarda çelişkiler olduğu gerekçesiyle sanıkların adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmalarına hükmedildi.

Karara, Elmalı Cumhuriyet Başsavcılığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları ve davaya müdahil olan avukatlar itiraz etmişti.

Dava ile ilgili üçüncü duruşma 5 Ocak 2021'de görülmüştü. Anne Merve A. çocuklarının "dolduruşa gelerek yalan beyanda bulunduklarını" düşündüğünü söylemiş sanık Rahmi A. da "Çocuklara biz bir şey yapmadık. Suçlamaları kesinlikle kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum" diye konuşmuştu.

Davada 17 Eylül'de ara karar açıklanmış ve sanıkların tutuklu yargılanması talebi reddedilmişti.

DHA,DW/BÖ,AÜ

© Deutsche Welle Türkçe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan öldüTeröristbaşı Abdullah Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan öldü
PARTNER Ayna karşısında sütyenle poz veren İrem Derici'ye yorum yağdı: Bizim kız elden gidiyor Ayna karşısında sütyenle poz veren İrem Derici'ye yorum yağdı: Bizim kız elden gidiyor
AK Parti'de sürpriz görev değişimiAK Parti'de sürpriz görev değişimi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Araç sahipleri dikkat! Zam geliyor

Araç sahipleri dikkat! Zam geliyor

Skandalla ilgili Türkiye’de ilk karar çıktı

Skandalla ilgili Türkiye’de ilk karar çıktı

Osman Öcalan Erbil'de öldü!

Osman Öcalan Erbil'de öldü!

''Mesut Özil'den nefret ediyorum''

''Mesut Özil'den nefret ediyorum''

Bursa'da kahreden ölüm! Çıkarmaya çalıştılar ama...

Bursa'da kahreden ölüm! Çıkarmaya çalıştılar ama...

Ankara'da rüşvet operasyonu! Çok sayıda kişiye gözaltı

Ankara'da rüşvet operasyonu! Çok sayıda kişiye gözaltı

İlginizi Çekebilir

Hem sportif hem de şık cap şapkalar

Hem sportif hem de şık cap şapkalar

Mide bulandıran olay! 9 yıl babasının cinsel istismarına uğradı

Mide bulandıran olay! 9 yıl babasının cinsel istismarına uğradı

350 TL altı hem kaliteli hem bütçe dostu!

350 TL altı hem kaliteli hem bütçe dostu!

Bu otomobilin eşi benzeri yok! Fiyatı sır gibi saklanıyor

Bu otomobilin eşi benzeri yok! Fiyatı sır gibi saklanıyor

3 kardeşe tek düğün! 30 koyun kesildi, 3 bin kişi ağırlandı

3 kardeşe tek düğün! 30 koyun kesildi, 3 bin kişi ağırlandı

Bu saatlere dikkat! Donacağız

Bu saatlere dikkat! Donacağız

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.