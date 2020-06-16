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Elmalı kurabiye tarifi: Denenmiş, kıyır kıyır tam kıvamında bir kurabiye!

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
TARİFLER HABERLERİ  | Son Güncelleme

Hazırlaması ve pişirmesi kolay çay saatlerinin vazgeçilmezi elmalı kurabiye tarifini bir de bizden öğrenin. İşte elma dolgulu, kıyır kıyır, denenmiş bir elmalı kurabiye tarifi.

Elmalı kurabiye tarifi: Denenmiş, kıyır kıyır tam kıvamında bir kurabiye!

Ev yapımı, ağızda dağılan, kolay bir elmalı kurabiye tarifiyle karşınızdayız. Nefis lezzetin tadına doyamayacaksınız.

ELMALI KURABİYE TARİFİ MALZEMELERİ

Toplamda 35 dakikanızı alacak elmalı kurabiye tarifinin malzeme listesi.

  • 1/2 su bardağı tereyağı
  • 1/2 su bardağı şeker
  • 1 yumurta
  • 1 1/2 su bardağı un
  • 1 çay kaşığı kabartma tozu
  • 1/2 çay kaşığı vanilya
  • 1 tutam tuz
  • Tuzsuz tereyağı kullanıyorsanız 1/4 çay kaşığı tuz kullanın.

ELMA DOLUMU İÇİN

2 elma (soyulmuş, küçük doğranmış)
20 gram tereyağı
2 yemek kaşığı esmer şeker
3-6 gram tarçın

ELMALI KURABİYE YAPILIŞI

  • Hamurun yoğurun. Orta bir kapta un, kabartma tozu, şeker ve tuzu karıştırın. Hamurun ortasına bir çukur açın tereyağı ve vanilyayı ekleyin. Birleşinceye kadar çatalla karıştırın hafifçe unlanmış düz bir yüzeyde hamur iyice birleşene ve yumuşak olana kadar hafifçe yoğurun. Yoğurduğunuz kaba alın üzerini streç filmle kapatın yarım saat buzdolabında bekletin.
  • Elmalı harcını hazırlayın. Hamur buzdolabındayken dolguyu hazırlayın. Orta boy bir tencerede tereyağı, şeker, tarçın ve doğranmış elmaları ekleyin. Orta ateşte 10 dakika pişirin. Yanmaması için ara sıra kontrol edin. Ocaktan alın ve çatalla hafifçe ezin ve soğumaya bırakın.
  • Fırını ısıtın. Fırını önceden 180 derecede ısıtın. Fırın tepsisine yağlı kağıt serin.
  • Hamura şekil verin. Hamuru buzdolabından çıkarın geniş bir şekilde açın. Bir su bardağının ağzıyla yuvarlak daireler ortaya çıkarın.
  • Her çemberin üzerine bir tatlı kaşığı elma dolgusu koyun, dolguyu yavaşça yayın ve ağzı açık kalacak şekilde yarım ay şekli verin.
  • Fırına koyun ve 20 dakika üzerleri renk alana kadar pişirin. Fırından çıkan kurabiyelerin üzerine tarçın ve pudra şekeri serpebilirsiniz.


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